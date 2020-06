Le cinéma Claude Miller de Bourganeuf propose des séances dès lundi 22 juin. Il faudra attendre mercredi 24 pour Guéret, Evaux-les-bains et Aubusson. L'Eden à La Souterraine reste fermé jusqu'en août. Tour d'horizon de la programmation en Creuse.

Quels cinémas rouvrent en Creuse, et avec quels films à l'affiche ?

Les cinéphiles creusois vont-ils prendre d'assaut le cinéma Claude Miller à Bourganeuf ? C'est le seul à rouvrir ses portes dès lundi 22 juin en Creuse. A cette date, toutes les salles obscures entament leur déconfinement en France, après trois mois d'arrêt à cause de l'épidémie de Covid-19. Mis à part Bourganeuf, les cinémas creusois préfèrent attendre mercredi pour accueillir les amateurs de septième art ; l'Eden à La Souterraine reste quant à lui fermé jusque début août pour cause de travaux.

Deux séances dès lundi à Bourganeuf

Le cinéma Claude Miller de Bourganeuf ouvre le bal dès lundi 22 juin avec deux séances au programme. Les films à l'affiche, sortis en 2018, raviront les fans de musique puisqu'il s'agit d'A star is born (avec Lady Gaga) à 20 h et de Bohemian Rhapsody (biopic sur le succès de Freddie Mercury) à 22 h 30.

Ouverture mercredi à Guéret, Evaux-les-bains et Aubusson

Il faudra patienter jusque mercredi 24 juin si vous voulez voir un film à Guéret, Evaux-les-bains et Aubusson.

Le Sénéchal à Guéret

Il propose huit films, dont deux films d’animation : Chats par-ci, Chats par-là, à 15 h et Nous, les chiens, à 14 h 45. Plusieurs films sortis juste avant le confinement sont également à l'affiche : le biopic De Gaulle avec Lambert Wilson à 21 h, La Bonne épouse, comédie sur l'émancipation féminine avec Juliette Binoche à 15 h et 21 h, Une sirène à Paris à 15 h et un drame tunisien, Un fils, à 21 h.

Deux films inédits sont au programme : L'ombre de Staline à 20 h 45 et The Demon inside, film d'épouvante, à 14 h 45 et 20 h 45.

L'Alpha à Evaux-les-bains

Il propose trois séances mercredi 24 juin : En avant, le dernier dessin animé des studios Disney Pixar à 15h, La Bonne épouse à 18h et De Gaulle à 21 h.

Le Colbert à Aubusson

Avec ses deux salles, le cinéma met quatre films à l'affiche mercredi 24 juin : La Bonne épouse à 15 h et 21 h, De Gaulle à 18 h, le thriller Dark waters en VF à 14 h 45, et la comédie Un divan à Tunis à 20 h 45.

Pendant deux semaines, pour fêter la réouverture, le cinéma d'Aubusson pratique un tarif unique à cinq euros, quatre euros pour les adhérents. La plateforme de "cinéma à la maison", lancée pendant l'épidémie, est toujours disponible jusqu'au mardi 23 juin.

L'Eden à La Souterraine fermé jusque début août

Les travaux se poursuivent au cinéma L'Eden à La Souterraine. Il ne rouvrira pas au public avant début août.