Quels feux d'artifice du 14 juillet sont maintenus en Occitanie?

Cette année n'est définitivement pas comme les autres. Les festivités du 14 juillet sont très limitées à cause de l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, pour cause de coronavirus. Le programme des réjouissances est donc fortement réduit. La quasi totalité des villes ont renoncé à leur feux d'artifice, à quelques exceptions.

Des feux d'artifices maintenus dans le Lot et en Haute-Garonne

Sauf dans trois communes, en tout cas officiellement :

, le feu d'artifice est maintenu le soir du lundi 13 juillet à Carjac sur les berges et le soir du mardi 14 à Labastide-Murat, sur la place principale. En Haute-Garonne, grande première à Luchon : cette année, le feu sera tiré depuis le plateau de la station de Luchon Superbagnères à 1800 mètres d'altitude, et sera donc visible aux alentours, sans créer de rassemblement.

Tous les autres feux d'artifice annulés

Sinon, partout ailleurs, les feux sont annulés :