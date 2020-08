Quels feux d'artifice sont maintenus le week-end du 15 août en Midi-Pyrénées ?

Les feux d'artifice du 15 août ne vont pas être nombreux cette année. Pour limiter la propagation du coronavirus, la plupart des communes ont préféré annuler l'événement pour éviter les rassemblements. Quelques-unes résistent en respectant des règles sanitaires strictes.

Aucune commune de Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne n'organisent de feu d'artifice cette année. Seules cinq communes de l'Ariège, de l'Aveyron et du Gers ont demandé et obtenu une autorisation préfectorale.

Ariège

En Ariège, ce week-end du 15 août, vous ne pourrez assister qu'à un seul feu d'artifice à Ax-les-Thermes. Il sera tiré à 23h15 derrière le Casino de la ville thermale. Le maire, Dominique Fourcade, explique que la morphologie de la ville rend l'événement possible : "Ax-les-Thermes est dans une cuvette, le feu est tiré en bas et tous ceux qui sont sur les parties un peu dominantes peuvent voir le feu de chez eux donc ils ne se déplaceront pas. Au centre-ville on ne dépassera pas les 5.000, on a jamais atteint les 5.000 personnes donc pas d'inquiétude on va être en dessous des seuils".

Le masque sera obligatoire au centre-ville d'Ax-les-Thermes entre 22h et minuit. Du gel hydroalcoolique sera à disposition des spectateurs et l'entrée au bal (simple concert) sera limité à 400 personnes.

À la fin du mois d'août, un autre feu d'artifice sera organisé en Ariège. Il aura lieu à Pamiers lors des fêtes de la commune où cette année, seule la fête foraine est maintenue.

Aveyron

En Aveyron, seule une commune organise un feu d'artifice cet été. Il s'agit de la petite commune de Cantoin où le feu sera tiré le dimanche 16 août depuis le plan d'eau à 22h30. "On y tenait parce qu'on a l'habitude de faire un feu d'artifice pour la fête et en général on fait un très joli feu ! ", explique avec enthousiasme le maire Simon Cros.

Le masque sera obligatoire, un sens de circulation mis en place et le lieu sera fermé pour permettre à la mairie de compter en temps réel le nombre de personnes présentes au plan d'eau. Du gel hydroalcoolique sera également à disposition des spectateurs.

Gers

Dans le Gers, deux feux d'artifice sont organisés à Saint-Clar et Cazaubon.