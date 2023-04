Quels groupes joueront aux côtés des Red Hot Chili Peppers au festival des Vieilles Charrues ?

Le cinquième et dernier jour du festival des Vieilles Charrues, le lundi 17 juillet, s'annonçait déjà très festif avec la venue des Red Hot Chili Peppers , quatre autres groupes viennent ce vendredi compléter la programmation de ce jour-là. La prairie de Kerampuilh accueillera le duo Nova Twins, qui devrait transporter le public dans le Londres des années punk. Les Lillois Skip The Use jouera son dernier album Human Disorder. Les spectateurs verront aussi Silmaris, c'est du rock à tendance hip hip, et puis The Inspector Cluzo, un duo rock venu de Gascogne.

La journée du lundi est complète, mais une bourse aux billets officielle sera disponible à partir du mois de juin, pour permettre l’achat et la revente de billets d’occasion.