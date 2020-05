Le 6 mai 2020, la préfecture d’Indre-et-Loire a autorisé la réouverture des musées et monuments qui ont signé un protocole sanitaire régional. En Touraine, le château d'Amboise, la Forteresse royale de Chinon ou encore le prieuré Saint Cosme, la demeure de Ronsard, seront bientôt rouverts.

Quels monuments et musées vont rouvrir d'ici la fin du mois de mai en Indre-et-Loire ?

Et si vous profitiez de ces prochains week-ends déconfinés de mai pour visiter les monuments et musées du département ? Depuis le 6 mai dernier, la Préfecture d’Indre-et-Loire a autorisé les monuments et musées qui ont signé un protocole sanitaire régional Centre Val de Loire à rouvrir. Après deux mois de fermeture au public, les équipes des monuments ont redoublé d'efforts pour pouvoir à nouveau accueillir des visiteurs avant la fin mai tout en respectant toutes les mesures de protection.

Une organisation complexe se met en ce moment en place pour assurer le port de masques, installer des distributeurs de gel hydro-alcoolique ou encore mettre en place des circuits de visite pour éviter que les visiteurs ne se croisent. Des mesures déjà utilisées par le château du Domaine de Chaumont, dans le Loir et Cher qui a pu rouvrir ce samedi 16 mai. 32 hectares où il sera possible de découvrir les 30 nouvelles créations du Festival International des jardins.

En Touraine, certains monuments vont rouvrir dès la semaine prochaine. C'est le cas par exemple dès mercredi 20 mai pour le château d'Amboise et le Clos Lucé. Le château de Villandry, la Forteresse royale de Chinon et la Cité royale de Loches ouvriront jeudi 21 mai et pourront donc aussi accueillir des visiteurs pour le week-end de l’Ascension.

Puis à partir du 30 mai, pour le week-end de la Pentecôte, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny ou le parc du Domaine de Candé. Les maisons des écrivains elles aussi rouvrent. Il sera à nouveau possible de visiter le prieuré Saint Cosme la demeure de Ronsard, le musée Balzac le château de Saché ou encore le musée Rabelais à la Devinière.

Mais une grande partie des châteaux de la Loire restent pour le moment fermés jusqu'à nouvel ordre. Comme par exemple le château de Chenonceau ou le château de Chambord qui a tout de même rouvert son parc.

Pour les amateurs d'animaux, le ZooParc de Beauval et ses hôtels seront eux aussi fermés au moins jusqu'au 1er juin inclus.