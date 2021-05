Quels musées du Loiret rouvrent ce mercredi 19 mai et dans quelles conditions ?

A Montargis, le musée Girodet rouvre dès ce mercredi 19 mai, aux horaires habituels, du mercredi au dimanche. Le musée dédié au peintre romantique Anne-Louis Girodet n'a pas prévu d'exposition particulière pour cette réouverture, mais elle en prévoit une d'importance à l'automne prochain autour de Delacroix.

En attendant, on peut y découvrir de nouvelles œuvres car les équipes ont procédé à de nouveaux accrochages pendant les sept mois de fermeture. La réservation, par téléphone, est conseillée, "mais si vous venez et qu'il reste de la place, on sera souple", dit le musée.

Expositions jusqu'au 30 mai aux Tanneries d'Amilly

Les Tanneries, à Amilly, le centre d'art contemporain, rouvre aussi ce mercredi, et propose de découvrir ou de re-découvrir les expositions accueillies avant la fermeture décidée en octobre 2020. Elles restent en place jusqu'au 30 mai. Le centre d'art explique que les espaces sont très grands, et pour certains à ciel ouvert et qu'il n'est donc pas nécessaire de réserver.

Découvrir "Genevoix et Ceux de 14" à Châteauneuf sur Loire

Même chose à Châteauneuf-sur-Loire, au musée de la Marine de Loire. Vue la fréquentation habituelle au mois de mai, et la taille du musée qui propose plus de 800 mètres carrés d'espace de visite, les jauges seront rarement atteintes, donc pas besoin de réserver, "sauf si on a une bonne surprise et qu'il y a la queue dès ce mercredi" plaisante une responsable. "Dans ce cas on reverra notre système, mais chacun pourra venir dans de très bonnes conditions". On découvrira dans ce musée l'exposition "Maurice Genevoix et Ceux de 14", programmée pour la panthéonisation de l'écrivain loirétain, et finalement empêchée par le confinement à l'automne.

Pas de réservation obligatoire à Gien, Sully ou Chamerolles

Il n'y a pas de réservation obligatoire non plus au château et musée de la chasse de Gien, qui proposera à partir du 19 juin une exposition consacrée à l'histoire des lieux, telle qu'elle a été reconstituée à travers les fouilles archéologiques qui ont accompagné la restauration du château. Celui de Sully sur Loire accueille de nouveau du public ce mercredi, avec une magnifique exposition autour des photos de Robert Doisneau sur la Loire, à découvrir.

Egalement musée du département, le château de Chamerolles rouvre ce 19 mai, mais les jardins accueillent déjà du public. Le musée des parfums, qu'il abrite, proposera cet été une exposition consacrée à la maison de parfumerie parisienne Millot. Le musée de la Résistance à Lorris, également géré par le département du Loiret, ne rouvrira ses portes, lui, que le 1er juin, c'est son calendrier habituel. Pour tous ces sites loirétains la réservation n'est pas obligatoire.

A Orléans, il faut réserver ses créneaux de visite

En revanche à Orléans c'est plus strict. Il faut réserver des créneaux au Musée des Beaux Arts, ainsi qu'au Museum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement, le MOBE, qui rouvre ce mercredi après six ans de fermeture et d'importants travaux. Ce système de réservation permet de mieux anticiper les jauges, pour des lieux qui vont sans doute attirer un public important, dans les prochaines semaines.

Le Mobe parce qu'il est tout nouveau, et le Musée des Beaux Arts, parce qu'il accueillera à partir du 5 juin une exposition "Velasquez" très attendue.

A Orléans, le Musée-Memorial des Enfants du Vel d'Hiv rouvre également, sur réservation, et propose une exposition "Sortir de l'Oubli", élaborée à l'occasion des 30 ans du Cercil. Le vernissage est prévu ce jeudi 20 mai.