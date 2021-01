Quels ont été les prénoms les plus donnés à la maternité de Nancy en 2020 ?

La maternité du CHRU de Nancy publie son Top 10 des prénoms les plus donnés pour les filles et les garçons en 2020. Rose et Léo arrivent en tête.

La mode des prénoms courts se confirme d'années en années à la maternité régionale de Nancy, ouverte depuis plus de 90 ans. La maternité Adolphe Pinard a publié son top 10 des prénoms pour l'année 2020, les prénoms les plus donnés pour les filles et les garçons.

Rose et Léo, stars de 2020

L'année dernier, les prénoms Rose et Léo ont été les plus donnés à la maternité de Nancy. Pour les filles, Jade et Louise complètent le podium. Pour les garçons, Léo est concurrencé par Hugo et Gabriel. On dénombre plus de 2.800 naissances dans l'établissement pour 2020.

Le palmarès 2020 pour les filles

Rose Jade Louise Mila Léonie Lucie Chloé Lina Ex-aequo : Ambre, Camille, Elena, Julia, Léa, Léna, Lola et Mia

Le palmarès 2020 pour les garçons

Léo Hugo Gabriel Louis Noha Arthur Jules Adam Noé Sacha