Quels plats de fête allez-vous mettre sur votre table de Noël ?

A Noël, on parle beaucoup des cadeaux. Mais la nourriture et les plats de fête comptent tout autant, si ce n'est plus. Voilà ce que l'on va retrouver sur les tables des Berrichons rencontrés à Châteauroux.

Châteauroux, France

Au marché de producteurs de Châteauroux (Indre), qui se tenait le lundi 23 décembre, on finit ses dernières courses avant le réveillon et le jour de Noël. De nombreux visiteurs sont venus pour acheter les ingrédients qui leur manquent pour leur festin, auprès des producteurs de la région.

Le maître-mot qui règne chez les Castelroussins, c'est "tradition". "Parce que sinon ce n'est pas Noël", sourit Dominique.

Pour l'entrée, le fois gras et les fruits de mer sont plébiscités, pour commencer léger.

On fait la part belle à la viande en guise de plat principal : les volailles sont les grandes favorites. Dinde, bien sûr, mais aussi chapon ou poularde. Leur succès ne se dément pas : "Les trois quarts de ma production sont déjà commandés depuis plusieurs semaines", explique Gilles, producteur de volailles à Saint Plantaire, dans l'Indre. Les plus gourmands opteront pour du magret de canard farci. Les palets plus délicats dégusteront un filet de sole.

Ce qui met tout le monde d'accord pour le dessert, c'est l'incontournable bûche de Noël. Selon les goûts, elle sera glacée ou pâtissière. Jean-Noël et son épouse vont la fabriquer eux-mêmes. Chez eux, le menu de Noël est très important. Toute leur famille sera là, à table, alors ils cherchent des idées de menus depuis plusieurs mois : "On met les formes!"

D'autres options pour un Noël différent

Parmi tous ces plats, difficile de trouver son compte lorsqu'on ne mange pas de viande ou qu'on essaye de moins en manger. Pour pallier ce problème, Céline Tissard, patronne de L’Échoppe bio et bien-être à Châteauroux, propose son menu de fêtes.

En entrée, du houmous et une salade de pamplemousse et avocat. Le plat de résistance est composé d'une poêlée de légumes rôtis au sirop d'érable et d'un risotto à base de sarrasin. Et pour le dessert, une mousse au chocolat maison, dans laquelle on a remplacé les blancs d’œufs par de l'eau de pois chiches montés en neige. "On peut évidemment faire un repas végétarien festif, martèle Céline Tissard, d'autant qu'il y a plus de variétés de légumes et de fruits que de variétés de viande."