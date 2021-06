Pour le début de la saison estivale, les parcs naturels régionaux du Massif des Bauges et de Chartreuse lancent une campagne de communication à destination des randonneurs. Ils rappellent avec humour les gestes à adopter pour respecter le travail des éleveurs et la vie des troupeaux.

Parcs des Bauges et de Chartreuse : à l'approche de l'été, les randonneurs appelés à respecter la montagne

"La montagne...Respect !" C'est le nom de la campagne de communication, lancée ce mois-ci par les Parcs naturels régionaux (PNR) du massif des Bauges et de Chartreuse. Avec l'été qui arrive et le retour des beaux jours, vous avez peut-être envie de partir sur les sentiers de randonnée qu'offrent ces deux Parcs. Il est donc important d'avoir en tête certaines règles d'usage, pour ne pas contrarier les animaux et éleveurs qui sont présents au quotidien sur ces pâturages.

Les réflexes à adopter

D'abord, les randonneurs doivent bien penser à fermer les clôtures des Parcs , pour éviter que les animaux s'échappent.

, pour éviter que les animaux s'échappent. Puis ils doivent veiller à ne pas gaspiller ni polluer l'eau des abreuvoirs. Ils peuvent s'en servir pour remplir leurs gourdes, mais pas pour se laver les mains ou nettoyer des objets.

Ils peuvent s'en servir pour remplir leurs gourdes, mais pas pour se laver les mains ou nettoyer des objets. Il est également important de privilégier la randonnée sur les sentiers prévus à cet effet, et d'éviter de faire du hors-piste en marchant sur les prairies, où paissent les troupeaux. Les Parcs rappellent que les sols des alpages, en proie à l'érosion, se dégradent d'autant plus à cause de leur forte fréquentation.

en marchant sur les prairies, où paissent les troupeaux. Les Parcs rappellent que les sols des alpages, en proie à l'érosion, se dégradent d'autant plus à cause de leur forte fréquentation. Si vous voulez camper, l'idéal est d'aller parler aux éleveurs, qui vont vous dire où poser votre tente de façon à ce qu'elle ne gêne pas les troupeaux.

de façon à ce qu'elle ne gêne pas les troupeaux. Important, également, de ne pas trop se rapprocher des troupeaux. Il faut essayer de les contourner largement pour éviter de les effrayer, et d'inquiéter le "patou", le chien de garde qui pourrait sentir votre présence comme une intrusion.

Il faut essayer de les contourner largement pour éviter de les effrayer, et d'inquiéter le "patou", le chien de garde qui pourrait sentir votre présence comme une intrusion. Enfin, au cas où vous voudriez amener votre chien, attention à s'assurer qu'ils sont autorisés dans les alpages où vous randonnez. Le PNR de Chartreuse indique sur son site internet les alpages où les chiens domestiques sont interdits. Pour le PNR du massif des Bauges, il faut se renseigner auprès des offices de tourisme. Si les chiens sont autorisés, veillez à les tenir en laisse, car ils pourraient provoquer des réactions agressives des patous, qui ne différencient pas un chien d'un loup.

Des affiches pour sensibiliser

Pour rappeler toutes ces règles, les Parcs ont créé des affiches "punchies" à l'esprit bon enfant, mettant en scène des animaux de montagnes qui s'adressent directement aux promeneurs. Elles sont destinées à être publiées sur les réseaux sociaux, et également sous forme imprimée dans les offices de tourisme, commerces et dans les lieux d'hébergements. De courtes vidéos animées, où les animaux des affiches prendront vie, seront également diffusés début juillet sur les réseaux.

Les Parcs demandent de ne pas gaspiller l'eau des abreuvoirs. - PNR des Bauges et de Chartreuse

Les sols des alpages trop fréquentés sont en proie à l'érosion. - PNR des Bauges et de Chartreuse

Les Parcs rappellent que les alpages sont avant tout des lieux de travail à respecter. - PNR des Bauges et de Chartreuse