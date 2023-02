Quels sont les livres les plus empruntés à la bibliothèque par les Tourangeaux en 2022 ?

Comme chaque année, le palmarès des livres les plus empruntés dans les bibliothèques municipales de Tours est publié. Cette année, quelques œuvres ont surpris les bibliothécaires en faisant leur apparition dans le top 10.

ⓘ Publicité

Parce que dans les 10 livres les plus empruntés chez les adultes, on retrouve autant d'œuvres très médiatisées, dont on a parlé sur les plateaux télé, que de suggestions des bibliothécaires.

Des surprises dans le top 10

Le livre le plus emprunté c'est "Son espionne royale et les douze crime de Noel" de Rhys Bowen. Un roman enquête qui contre toute attente, a plu aux Tourangeaux ! Dans Top 10, on trouve aussi un des coup de cœur de nos bibliothécaires : un roman de la saga maritime française, "Les Aventures de Gilles Belmonte", qui emmène ses lecteurs dans les caraïbes, à Saint-Domingue. Et sans grande surprise, à la troisième place, le "phénomène" Annie Ernaux et son roman "Passion simple", le prix Nobel de littérature en 2022.

Un palmarès diversifié

Du coté des bandes dessinées pour adultes, c'est un manga, genre très à la mode, qui arrive à la première place des livres empruntés.

Chez les plus jeunes, c'est la grosse surprise : la star jeunesse Mortelle Adèle, qui raflait les premières places l'an dernier, disparait totalement du top 10. Selon les bibliothécaires, 2022 c'était le retour en force des classiques : Lucky Luck, Boule et Bill, Ducobu ou encore Toto. Qui d'ailleurs peuvent être lu par les jeunes, mais aussi les moins jeunes....