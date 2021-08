Quels sont les livres qui se vendent le plus cet été dans les librairies de l'Yonne ?

5. u la plage, dans un gîte de randonnée ou dans son jardin, ou même ailleurs, la lecture est l'un des plaisirs préférés des Français pendant leurs vacances. Selon une étude Youbook datant de 2019, près de 2/3 admettent lire davantage l'été que le reste de l'année.

Antoine Sausverd, vendeur à la librairie "Au saut du livre" à Joigny et Emmanuelle Lamarche, responsable des rayons littérature du "Cultura" d'Auxerre nous ont confié les livres qui se vendaient le mieux cet été. France Bleu Auxerre vous les partage avec un bref résumé.

1. Le Cerf-volant, de Laetitia Colombani, paru en juin 2021

Ce livre est tellement apprécié par les clients d'Au saut du livre qu'il est parfois en rupture de stock dans les rayons. Pas de panique cependant, la librairie jovinienne est livrée deux fois par semaine. Antoine Sausverd nous explique l'histoire : "C'est une femme française partie en Inde et sauvée d'une noyade par une jeune fille indienne. Elle veut en retour faire quelque chose pour l'aider. La Française va donc élaborer un projet pour aider les enfants de l'Indienne qui sont à la rue." Le Cerf-volant s'est vendu environ une quarantaine de fois dans cette librairie, "une vraie vente d'été", précise le vendeur.

Le Cerf-volant de Laetitia Colombani, une des meilleures ventes de la librairie "Au saut du livre" à Joigny. © Radio France - Lucas Archassal

2. Miracle à la combe aux Aspics, de Ante Tomic, paru en mars 2021

Autre livre que les vendeurs d'Au saut du livre à Joigny ont mis en avant : le dernier livre du journaliste et écrivain croate Ante Tomic. "Si vous avez envie de rire et de vous détendre, c'est un livre qui est vraiment fait pour ça et qui nous a plu", explique Antoine Sausverd, vendeur dans la librairie jovinienne. "Nos clients en avaient besoin en sortant du dernier confinement pour se changer les idées et se délester de tous leurs soucis." Ce livre raconte la vie de quatre enfants et de leur père dans une ferme abandonnée en Croatie, "un peu à la manière des films d'Emir Kusturica". Parmi ces enfants, "il y en a un qui veut aller à la ville pour retrouver un amour de jeunesse. Il se passe énormément de choses amusantes."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

3. Les Enfants de la résistance, Tome 7, une BD de Vincent Dugomier et Benoît Ers parue en mars 2021

Une idée de lecture pour les enfants mais aussi pour les plus grands : le dernier album des Enfants de la résistance, "une série de BD qui se passe sous l'Occupation avec une bande d'enfants. Il y a un côté aventure et historique, ce qui fait de cet album un succès garanti". Cette série d'albums de bande-dessinée existe aussi en romans, "mais c'est vrai que l'été, la tendance est plus à la détente donc la BD est plus facile pour certains", précise Antoine Sausverd.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

4. L'Île-montagne, la Corse vue du GR20, de Gilles Modica, paru en 2020

"L'Ile-montagne, La Corse vue du GR20" de Gilles Modica, l'une des meilleures ventes du rayon récits de voyage au Cultura d'Auxerre © Radio France - Lucas Archassal

De l'aveu d'Emmanuelle Lamarche, responsable des rayons littératures au Cultura d'Auxerre, les récits de voyage se vendent moins que les policiers ou les romans, "peut-être parce que les vacanciers ne pensent pas à ce genre littéraire". Pourtant, ces histoires peuvent donner l'envie d'enfiler ses chaussures de marche. C'est le cas de L'Île-montagne de Gilles Modica. "L'auteur nous raconte ses différentes excursions sur le GR20 en Corse, à différentes périodes de l'année." Des péripéties parfois compliquées, "il a essuyé beaucoup de tempêtes, de gros orages, de la neige. Malgré tout, il en parle avec une passion incroyable." Un récit grâce auquel le lecteur peut franchement s'évader : "On peut pas forcément partir en vacances où l'on veut, donc les récits de voyage sont vraiment parfaits pour cette période", commente Emmanuelle Lamarche.

5. Du Poison dans la tête, de Jacques Saussey, paru en octobre 2019

Un dernier livre qui se vend comme des petits pains au Cultura d'Auxerre : un roman policier paru il y a près de deux ans mais qui continue de plaire, même pendant l'été. Emmanuelle Lamarche : "Les gens ne veulent pas forcément une lecture légère l'été mais un livre prenant." Ce qui est le cas de ce policier là. "On retrouve le commandant Magne qui va avoir fort à faire avec un tueur manipulateur, très difficile à arrêter", décrit la responsable des rayons littératures au Cultura d'Auxerre. Une narration à laquelle se superpose une autre histoire, plus personnelle : "En même temps, le commandant va vivre de son côté des choses très compliquées, il devra mener une double enquête et va nous emmener là où on ne s'y attend pas."