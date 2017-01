Quels sont les souhaits des Dijonnais pour 2017 ?

Ça y'est, nous sommes passés en 2017 ! Pour cette nouvelle année, on vous a demandé ce que vous espériez de 2017.

Qu'espérez-vous de 2017 ? C'est la question qu'on est allés poser aux Dijonnais, alors que l'année 2016 s'est officiellement terminée ce dimanche soir. Et alors quels sont vos souhaits pour cette nouvelle année ?

Vous êtes nombreux à vouloir un meilleur "état" du monde moderne : "Que tous les conflits disparaissent, qu'on puisse arriver à une harmonie, une paix dans le monde", souhaite Bernadette, une quinquagénaire.

La santé et un business florissant

Juliette, quant à elle, voudrait "la santé, pour ma famille et pour moi-même, un emploi pérenne et le bonheur pour tous".

Christian et Didier, eux, voudraient que "[leur] business reparte". "On est dans le solaire, et il s'agit quand même de notre planète, que nous devons préserver, il faudrait que le business reparte et que les gens comprennent que c'est important".