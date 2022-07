Quels sont les spectacles du Nord-Pas-de-Calais programmés au festival d'Avignon ?

16 compagnies de théâtre sont soutenues par la région Hauts-de-France dans la sélection "Off" du festival d'Avignon qui s'ouvre ce jeudi 7 juillet pour trois semaines. Parmi elles, six compagnies du Nord et trois du Pas-de-Calais vont tenter de séduire les programmateurs de toute la France.

Elles joueront tous les soirs pendant trois semaines dans le plus grand évènement de théâtre en France. 16 compagnies de la région ont été sélectionnées par la région Hauts-de-France pour le festival d'Avignon. Parmi elles, six compagnies du Nord et trois du Pas-de-Calais qui joueront du 7 juillet au 30 juillet dans la sélection non officielle, le "Off".

Ce dispositif leur permet d'obtenir environ 20.000 euros pour couvrir les frais de location de salle par exemple, mais également de la visibilité. Depuis le lancement de l'accompagnement en 2000, une centaine de spectacles de la région ont été soutenus par ce dispositif. Découvrez la sélection 2022 :

Les six compagnies du Nord

Like Me de la Compagnie dans l'arbre. - Kalimba

Compagnie dans l’arbre – Like Me

Lille (59) / Théâtre immersif et déambulatoire en piscine / 18 heures - La piscine Camille Muffat

Like Me est une déambulation en piscine abordant notre besoin d’exister aux yeux du monde, de plaire à tout prix, au détriment de notre vérité parfois. Muni d’un casque audio, le public est amené à se questionner sur l’image de soi à l’adolescence : image réelle ou fantasmée ?

Nos petits penchants de la Compagnie des fourmis dans la lanterne. - Fabien Debrabandère

Compagnie Des fourmis dans la lanterne – Nos petits penchants

Lille (59) / Marionnette / 10 heures - Artéphile

Ne cherchons-nous pas tous à vivre heureux ? Une vie réussie est-elle nécessairement une vie heureuse ? Le bonheur ne diffère-t-il pas selon les sensibilités de chacun ? Cette quête n’est-elle pas devenue tyrannique ? La compagnie Des Fourmis dans la lanterne ne prétend pas y répondre mais invite à s’interroger ensemble.

Cette pièce pour petits et grands met en scène des marionnettes manipulées à vue, sans parole mais avec force images (et

métaphores)

Louise a le choix de la Compagnie Lolium. - Simon Garret

Compagnie Lolium – Louise a le choix

Lomme (59) / Théâtre jeune public / 10 heures - La Factory

Avec le monde que nous leur laissons, les enfants doivent-ils faire la révolution ? Faut-il nous écouter toujours, nous, les grands ?

La compagnie Lolium propose une fable moderne qui voyage entre la cour de Louis XIV et notre époque. Un spectacle joyeux qui veut tordre dans tous les sens la question de la liberté, du rapport à l’autorité, et du droit à la désobéissance.

Ami-e-s il faut faire une pause de L'Amicale. - DR

L’Amicale – Ami·e·s il faut faire une pause

Lille (59) / Spectacle participatif, théâtre & plein air / 10 heures - Théâtre du Train Bleu

AMIS, c’est une invitation à la pensée et la joie qu’elle procure, c’est une pièce courte, manuelle, joviale, pleine de chutes d’eau, de lianes et de vagues. Un voyage d’une heure dix, intime et aventureux, ludique et philosophique dans lequel nous avançons étape après étape, à la façon d’un conte initiatique, jusqu’à «lâcher tout».

Peau dephoque de La Ponctuelle. - DR

La Ponctuelle – Peau de phoque

Lille (59) / Théâtre / 19h20 - Théâtre du Train Bleu

What the phoque? Une carte blanche à la Cie La Ponctuelle pour deux propositions autour de la différence. Deux propositions qui se ressemblent et se complètent, depuis leur thématique jusqu’à leur manière d’avoir été créées et mises en scène, par deux artistes qui partagent une profonde amitié artistique.

Si je te mens, tu m'aimes ? de la Compagnie Théâtre du prisme. - Frédéric Iovino

Théâtre du Prisme – Si je te mens, tu m’aimes ?

Villeneuve d’Ascq (59) / Théâtre – jeune public / 10h25 - La Manufacture

Si je te mens, tu m’aimes ? tente de comprendre pourquoi les adultes, aujourd’hui, se comportent comme des enfants, et se demande si leurs préoccupations et leurs angoisses ne détruiraient pas la chose même qu’ils veulent protéger. Racontée en partie comme une histoire vraie, une enquête, mais avant tout comme une histoire purement imaginaire.

Les trois compagnies du Pas-de-Calais

Compagnie BVZK – Janis

Harnes (62) / Théâtre musical / 17h05 - Le 11

La comédienne nous a réunis pour nous faire une confidence : elle a toujours été persuadée qu’elle est la réincarnation de Janis Joplin. A travers son rapport à l’icône du rock n’roll, elle va tisser progressivement un récit à travers lequel se mêle sa relation intime à Janis et des éléments biographiques de la vie de la chanteuse.

Odyssées 2020 de la Compagnie du Rouhault. - Frédéric Iovino

Compagnie du Rouhault – Odyssées 2020

Béthune (62) / Théâtre / 12h15 - Théâtre du Train Bleu

Odyssées 2020 est issu du grand projet Escales/Odyssée réunissant plusieurs structures du Pas-de-Calais autour de l’exposition Homère du Louvre-Lens, et invitant quatre auteurs en résidence d’écriture dans les collèges de Béthune, Sallaumines, Bruay-la-Buissière et Lens, au contact d’élèves de 6ème.

L'art de perdre de la Compagnie Filigrane 111. - Chloé Vancustem

Compagnie Filigrane 111 – L’art de perdre

Carvin (62) / Théâtre radiovisuel / 16h20 - Théâtre de l'Entrepôt

L’histoire d’une famille algérienne, de la Kabylie aux HLM de banlieue en passant par la guerre et l’exil. Naïma plonge dans une histoire familiale qu’on ne lui a jamais racontée. La compagnie Filigrane 111 a choisi d’ancrer l’adaptation de l’Art de Perdre, (prix Goncourt des Lycéens 2017) dans les Hauts-deFrance et de donner la parole à ses habitants par le truchement de témoignages et d’images.