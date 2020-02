Eléments de réponse : les gagnants sont une vieille dame du Sud-Touraine et son fils un peu benêt, ainsi qu'un chanteur dont le nom tient en une lettre.

Quels sont les spectacles et concerts qui ont attiré le plus de public à Tours en 2019?

Le retour des Bodin's à Tours pour quatre soirs, après plusieurs années d'absence, a été le plus gros succès de 2019.

Tours, France

Le groupe anglais Placebo et le français Jean-Louis Aubert seront les deux têtes d'affiches de la prochaine édition de l'Américan Tours Festival. Cette 14ème édition se déroulera du 3 au 5 juillet 2020, au parc expo. Parallèlement à cette annonce, le directeur de Tours-évènements a révélé aujourd'hui la liste des spectacles qui ont eu le plus de succès, à Tours, l'an dernier. Sans réel surprise, ce sont "les régionaux de l'étape" qui ont attiré le plus de public.

Les Bodin's, -M- et Soprano triomphent au parc expo

Pour les Bodin's, tout va très bien : ils ont attiré 12 350 spectateurs en 4 soirs au parc expo. Quatre mois, seulement, après avoir triomphé pendant plusieurs semaines à Descartes, pour leur spectacle estival. Bref, en 2019, la Maria a fait péter les scores aussi sûrement que les taupes!

L'autre grand vainqueur, c'est le roi français de la guitare électrique -M- Le concert de Mathieu Chedid a réuni 9 400 spectateurs. Un millier de plus que Soprano et le double de Patrick Bruel, 4ème avec 4 450 spectateurs.

Au centre des congrès Vinci, en revanche, ce sont surtout des concerts basés sur la nostalgie qui ont affiché complet

1965 spectateurs sont venus redécouvrir les classiques de Dire Straits, grâce au groupe Dire Straits Expérience.

Le spectacle hommage "La voix de Johnny" a attiré presque autant de monde, tandis que la troisième place du podium est occupée par une autre idole des jeunes : Chantal Goya. Avec 1941 spectateurs, la cousine de Bécassine a attiré un peu plus de monde que Pascal Obispo ou Vanessa Paradis, par exemple.

Au total, il y a eu 67 spectacles et concerts, l'an dernier, au palais des congrès et au parc des expos de Tours. C'est beaucoup puisque le Zénith d'Orléans, par exemple, en a eu un tiers de moins