Questions pour un champion... creusois !

Vous connaissez sûrement l'émission télé "Questions pour un champion"! Une version creusoise existe. La 3e édition a eu lieu samedi 28 octobre. Toutes les questions portent sur notre département, l'occasion pour les participants de montrer qu'ils connaissent la Creuse sur le bout des doigts.

Top, je suis une émission télévisée, diffusée en fin d'après-midi sur France 3, je suis, je suis... Questions pour un champion ! Mais est-ce que vous connaissez "Questions pour un Creusois"? Samedi après-midi, près de trente participants, concentrés, écoutaient le "Julien Lepers" du jour, Jean-Pierre Delage. L'événement a été organisée par l'association Les Amis de la Creuse- Les Creusois de Paris.

Un amoureux de la Creuse

Littérature, histoire ou encore patrimoine, tous les thèmes sont abordés. Jean-Pierre rédige les questions lui-même. "Je suis amoureux de la Creuse, j'en suis convaincu, sourit Jean-Pierre. Ça me donne envie d'aller sur place, de faire des petits reportages, d'en apprendre un peu plus sur notre territoire et ensuite de faire partager aux gens ce que j'ai découvert."

Le "Julien Lepers" local, Jean-Pierre Delage © Radio France - Sarah Vildeuil