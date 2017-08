Quetigny : l'équipe de France universitaire de natation s'entraîne à la piscine

La piscine olympique de Quetigny accueille des hôtes de marque : l'équipe française de natation universitaire. Les 21 nageurs s'entraînent avant de partir aux championnats du monde à Taipei, sur l'île de Taïwan.

Ils sont 12 nageurs et 9 nageuses, âgés de 18 à 26 ans. Avec leurs trois entraîneurs, ils sont en stage d'entraînement jusqu'à dimanche à la piscine olympique de Quetigny. Ils préparent les 29èmes universiades, les championnats du monde universitaires, prestigieux rendez-vous organisé cette année à Taipei. L'équipe a été sélectionnée des quatre coins de la France, dans les clubs régionaux. Mais alors que font-ils à Dijon ?

Dijon, le lieu parfait pour s'entraîner

"C'est un beau centre d'entraînement, la piscine est récente et dispose d'une salle de musculation, ce qui est utile à nos nageurs. Nous logeons au CREPS, donc juste en face. Et puis Dijon n'est pas loin de Paris, donc aucun souci pour rejoindre l'aéroport de Roissy dimanche", explique Michel Sidney, le manager de l'équipe. "En plus, ce n'était pas évident de trouver une piscine libre en août, car elles sont souvent ouvertes au public." La piscine de Quetigny a pu réserver quatre heures d'entraînement par jour aux athlètes.

C'est plus cool que les JO

Lorys Bourelly (à g.) et Romain Fuchs (à dr.) © Radio France - Lisa Guyenne

Et ce n'est pas de trop pour les 21 jeunes : ce n'est pas parce qu'ils sont étudiants qu'ils sont amateurs. Au bord des bassins, on tombe sur Lorys Bourelly. 25 ans seulement, mais déjà deux participations (et deux victoires en équipe) aux Jeux olympiques de Londres et de Rio... "Les universiades c'est plus cool que les JO, c'est sûr", explique-t-il, "mais il y a du très bon niveau. On n'y va pas la fleur au fusil. Au final, il faudra nager assez vite et être concentré", affirme le Martiniquais.

L'équipe compte aussi un Dijonnais : Romain Fuchs, 19 ans, qui nage en club à Amiens. Heureux de retrouver sa ville natale ? "C'est vrai que ça rappelle de bons souvenirs." L'occasion de revoir le pays ? Pas vraiment : "J'aurais pu aller voir mes parents, qui sont dans le coin, me balader avec eux... Mais comme c'est ma première sélection importante, je préfère ne pas m'éloigner et rester avec le groupe." Le quotidien, c'est l'entraînement, et après "au CREPS, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on dort, ou on regarde des séries. Pour moi, c'est The Walking Dead ou Game of Thrones!" confie-t-il en souriant.

C'est la première sélection pour Cassandra Petit, 22 ans, venue de l'AS Monaco. "C'est une expérience à vivre. Pour le moment à Dijon, on apprend à se connaître. On est allé faire un tour en ville, c'est aussi à cela que sert le stage." Dimanche, elle prendra l'avion avec ses 20 camarades. "C'est la première fois que je ferai un si long voyage. J'ai hâte d'y être."

Cassandra Petit, de l'AS Monaco. © Radio France - Lisa Guyenne

Une catégorie encore confidentielle en France

Et pour cause : Taipei est située sur l'île de Taïwan, l'équipe de France devra donc encaisser 6 heures de décalage. C'est pour cela qu'ils partent 6 jours avant le coup d'envoi des championnats, comme l'explique Michel Sidney, le manager : "On les fait récupérer sur une base d'une journée par heure de décalage. Sur place, ils auront des conditions difficiles à supporter : 36 à 40 degrés en journée ! Je plains les athlètes d'extérieur."'

A l'étranger, c'est un événement grandiose : on remplit des stades de 50 000 personnes!

Les championnats universitaires sont un peu considérés comme le parent pauvre des compétitions sportives, à cause de leur faible médiatisation - chez nous, du moins. "Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup en France. Mais ailleurs - les Etats-Unis en tête mais aussi l'Australie et l'Asie, la Russie - c'est quelque chose d'énorme ! Les championnats sont organisés comme des jeux olympiques : un village d'athlètes, une cérémonie d'ouverture et de clôture... 10 000 sportifs sont présents, le réfectoire peut accueillir 26 000 personnes!" affirme Michel Sidney.