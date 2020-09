Qui a fleuri Nimeno II cette année ?

A quelques jours de la féria des Vendanges, maintenue à Nîmes avec le protocole sanitaire, la statue hommage à Nimeno II a été fleurie ce week-end. Chaque année, un fleuriste est sélectionné pour ce moment très spécial. Il y a plus de 30 ans maintenant, le 10 septembre 1989, le matador français Christian Montcouquiol affronte les taureaux de Miura à Arles. Mais son second taureau le bouscule violemment et le propulse en l'air ; il est gravement blessé aux cervicales.

Pour lui rendre hommage cette année, c'est la boutique nîmoise "Aur'iginal Floral", qui a été choisie (11 Rue Notre Dame).