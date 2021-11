Qui aura le plus moche pull de Noël à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard ?

La ville de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, lance son concours du pull de Noël le plus moche.

La ville de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, lance son concours du pull de Noël le plus moche.

Qui va porter le pull de Noël le plus moche cette année à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ? Vous avez jusqu'au 9 décembre pour participer à ce concours lancé par la municipalité. Le maire Jean-Yves Chapelet a mouillé la chemise, enfin plutôt le pull, pour vanter les mérites de ce concours on ne peut plus décalé ! Retrouvez le ici en vidéo.

Prenez vous en photo avec votre pull. Voici l'adresse mail à retenir : jeuconcours@bagnolssurceze.fr.

On connaîtra l'heureux gagnant le 15 décembre.

Retrouvez ici le programme complet des animations de Noël à Bagnols/Cèze.