Qui est Kazuo Ishiguro, le nouveau prix Nobel de littérature ?

Le prix Nobel de littérature a été attribué ce jeudi à l'écrivain britannique d'origine japonaise Kazuo Ishiguro, auteur des "Vestiges du jour". Il succède à Bob Dylan, poète et musicien américain.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Kazuo Ishiguro, 62 ans, vient d'obtenir le Graal de l'écrivain : le prix Nobel de littérature. L'écrivain britannique d'origine japonaise est notamment l'auteur du roman Les vestiges du jour, adapté au cinéma en 1993, dans un film de James Ivory, avec Anthony Hopkins et Emma Thompson.

Kazuo Ishiguro est né en 1954 à Nagazaki, au Japon, mais il a émigré en Angleterre avec sa famille à l'âge de quatre ans, son père étant océanographe et devant participer à des recherches en mer du Nord. Le séjour ne devait durer qu'un an, mais il est en fait définitif ! Et c'est en anglais qu'Ishiguro écrira tous ses romans.

Kazuo Ishiguro succède à Bob Dylan

Mais avant de devenir écrivain, le jeune Kazuo a rêvé d'une autre carrière. A vingt ans, il a parcouru l'Amérique du Nord avec son sac à dos, et, selon l'une des ses biographies, il a tenté de percer dans la musique... sans succès ! Ironie du sort, avec ce prix Nobel, il succède à Bob Dylan, star du folk, poète et musicien, primé l'année dernière.

La secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, qui décerne les Nobel, a déclaré à son sujet : "Il a révélé, dans des romains d'une puissante force émotionnelle, l'abîme sur notre illusoire sentiment de confort dans le monde".