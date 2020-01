Qui est le meilleur crêpier de France?

Plogoff, France

Et le meilleur crêpier de France est... Breton ! Du Finistère, même, Stéphane Pichon va reprendre l'Ar Men à la Pointe du Raz. Mais il est suivi de Mathias Bilien, de Nantes, et Patricia Carré, d’Appoigny, près d’Auxerre.

Les jurés ont dégusté 47 crêpes, pour 23 concurrents en lices. Et la Bretagne était très présente ce mardi à Vannes ! 19 concurrents !

Dans le jury, des pros de la crêpes et des pros de la dégustation : Catherine Beuzit, de Plougasnou dans le nord Finistère et gagnante du concours l'an dernier mais aussi le chanteur Gilles Servat, le musicien Alan Simon et le chef étoilé Christophe Le Fur, de l'Auberge Grand'maison à Mûr de Bretagne... Mais aussi l'humoriste Jean-Yves Lafesse que vous retrouvez chaque matin à 8h10 sur France Bleu Breizh Izel !