Qui est Lucie Rico, cette autrice catalane aux multiples prix littéraires ?

C'est une enfant du pays catalan qui fait beaucoup parler d'elle en cette fin d'année. Lucie Rico, 34 ans, a reçu la mention spéciale du prix Wepler, pour son second roman GPS, publié cet été. Son premier roman, Le chant du poulet sous vide, avait vu le jour pendant le confinement et avait déjà été récompensé par deux prix (le prix Chevalier blanc et le prix du Roman d'écologie). "C'est vertigineux, mais c'est formidable", déclarait Lucie Rico ce vendredi matin sur France Bleu Roussillon.

Car l'autrice entretient une relation très forte avec les Pyrénées-Orientales. "L'intrigue de mon premier roman se déroulait à Céret. Toute ma famille est à Perpignan et chaque fois que j'écris, c'est ici que j'ai le déclencheur et que j'écris le mieux."

"Je suis perpignanaise, catalane, et je me nourris de ça."

Lucie Rico naît d'une mère institutrice et d'un père anciennement disquaire à Perpignan (magasin Lolita). Aujourd'hui, elle vit entre la région parisienne et Clermont-Ferrand, où elle enseigne à l'université.

"Je travaille déjà sur un troisième roman, qui sera comme un prolongement de GPS. Une nouvelle histoire sur le virtuel. Ce sera un polar qui se déroulera entre la Catalogne et Rome."

GPS est publié aux éditions P.O.L . Après lecture, France Bleu Roussillon vous conseille vivement de le glisser sous le sapin de Noël !