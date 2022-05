Qui était Charles de Foucauld, cet Alsacien qui sera canonisé par le pape ?

Un Alsacien va être proclamé Saint ce dimanche à Rome ! L'ermite Charles de Foucauld, né à Strasbourg en 1858 dans une famille de vieille noblesse originaire au départ du Périgord, va en effet être canonisé par le pape François ce dimanche.

La cérémonie doit débuter vers 10h place Saint-Pierre en présence du premier ministre Jean Castex. Une dizaine de figures de l'Eglise catholique vont donc devenir officiellement des Saints. Dont l'ermite du désert Charles de Foucauld connu pour ses positions humanistes et sa vie d'ascète dans le désert marocain et algérien.

Mais c'est bien en Alsace qu'il a commencé sa vie et qu'il a grandi. Car il est né à Strasbourg, le 15 septembre 1858 dans l'hôtel particulier familial, place Broglie, en plein centre ville.

Un bâtiment qui est aujourd'hui occupé par la banque de France (juste devant l'arrêt du tram B et C). C'est aussi dans cette bâtisse que 66 ans plus tôt avait été chantée pour la première fois la Marseillaise, en 1792.

Le jeune garçon est ensuite baptisé à l'église Saint Pierre le Jeune, située juste derrière sa maison. A 5 ans, son père et sa mère meurent coup sur coup, il est alors recueilli par son grand-père. Le petit Charles étudie alors à l'école épiscopale de Saint Arbogast, toujours à Strasbourg.

L'ermite Charles de Foucauld © Maxppp - Maxppp

Mais en 1870 l'Alsace devient allemande et Charles de Foucauld quitte définitivement sa région natale. Après son lycée, il intègre l'école militaire de Saint-Cyr où il mènera une vie de dandy dissolue bien loin de la rigueur monastique. Sa vie bascule en 1883 après un premier voyage au Maroc à l'âge de 28 ans. Il décide de se rapprocher de sa foi chrétienne. Il devient prêtre, expérimente la vie ascétique lors de voyages en Syrie ou à Nazareth.

Départ dans le désert

En 1901, Charles de Foucauld décide de partir vivre en Algérie dans le désert du sud du pays, du côté de Tamanrasset. Il fréquente assidument les Touaregs, se passionne pour leur culture et leur langue, allant jusqu'à rédiger un dictionnaire "touareg-français". Charles de Foucauld, lui, devient ermite, explorateur, ethnologue. Il vit dans la pauvreté et dans le silence et reçoit le surnom de "frère universel".

Il sera finalement assassiné le 1er décembre 1916 devant son ermitage.

Le pape Benoît XVI avait déjà déclaré "bienheureux" Charles de Foucauld le 13 novembre 2005. L'Eglise catholique lui ayant en effet attribué plusieurs miracles. Ce dimanche à Rome il sera maintenant canonisé. Charles de Foucauld deviendra alors officiellement un Saint de l'Eglise catholique.