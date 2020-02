Qui jouera le petit Marcel Pagnol au cinéma dans le Temps des secrets ?

Le réalisateur Christophe Baratier recherche l'enfant qui jouera le rôle de Marcel Pagnol dans le Temps des secrets. Trente ans après la sortie au cinéma de la Gloire de mon père et le château de ma mère, le troisième volet sera tourné cet été entre Aubagne et Marseille.

Bouches-du-Rhône, France

Le dernier épisode des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol va enfin être adapté au cinéma. L'été prochain en Provence, Christophe Baratier tournera le Temps des secrets. Le réalisateur des Choristes recherche les enfants qui joueront les rôles du petit Marcel, de son frère et de ses camarades. Dans ce dernier épisode, Marcel Pagnol s'apprête à entrer au collège après de nouvelles grandes vacances dans les collines d'Aubagne. Un été pendant lequel, il rencontre une petite châtelaine nommée Isabelle.

Le petit Marcel travaille aujourd'hui à... EDF

Réalisés par Yves Robert, les deux premiers volets, "la Gloire de mon père" et "le château de ma mère" avaient connu en 1990 un succès populaire. Julien Ciamaca incarnait le petit Marcel. Âgé aujourd'hui de 41 ans, il est ingénieur à EDF à Tours. "J'ai vécu ce tournage comme une expérience, explique-t-il. Une fois les deux films sortis, j'ai préféré suivre des études dans un tout autre domaine." Après la sortie des deux films, Julien Ciamaca n'a jamais revu les autres enfants acteurs, et notamment Joris Molinas qui jouait Lili des Belons.

Un conseil pour le casting : "être soi-même"

Trente ans plus tard, d'autres enfants vont incarner les jeunes héros de l'enfance de Marcel Pagnol. La recherche des comédiens a déjà commencé. "Si j'avais un conseil à donner à ceux et celles qui espèrent réussir le casting, c'est d'être soi-même, confie Julien Ciamaca. Il faut le prendre comme un jeu. Sans trop en attendre, car il y aura peut-être beaucoup de candidats. Et peu d'élus".

Pour les besoins de ce prochain long-métrage, l’équipe de production est à la recherche d'enfants âgés de 6 à 14 ans selon les rôles à interpréter :

Marcel 11/12 ans.

Paul 6/7 ans.

Isabelle 11/12 ans.

Lili des Bellons 11/12 ans.

Pegomas 12/13 ans.

Lagneau 13/14 ans.

Les candidats peuvent envoyer leurs photos, avec les coordonnées des parents ainsi qu’une courte courte vidéo de présentation par mail à : castingpagnol13@gmail.com