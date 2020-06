Qui se souvient de Zygofolis, Zigoparc à Nice ?

Zygofolis, Zigoparc

Il a eu plusieurs noms mais c’est dans ce parc d’attraction niçois fait de manèges et de toboggans aquatiques que des familles se sont amusés dans les années 80.

Vous vous souvenez, depuis le parking on prenait un funiculaire pour arriver sur la place centrale avec les commerces, les manèges : montagnes russes, cascades, les pédalos, les bateaux télécommandés, les chaises volantes. Un parc dans la démesure des années 80, toutes les villes voulait son parc d’attraction à l’époque.

Après un premier été d’ouverture en 1987, le bilan de fréquentation est annoncé à la télé :

Sauf que les investissements sont tellement importants qu’il faudrait 500 000 visiteurs pour ne pas perdre d’argent ce parc est un gouffre financier !

Un an après son ouverture, le journal régional de FR3 annonce que Zigofolis est déjà à l’agonie :

S’en suivra quelques années de rebondissements, de rachats, de caution de la ville de Nice, de changement de nom, en 91 il s’appellera Zygo Parc.

Le parc sera souvent inondé et subira même à cause d’un violent orage une coulée de boue qui va ensevelir une partie des attractions.

On arrête les frais en novembre 91 :

Et oui aujourd’hui Zigofolis c’est le PAL à Nice, le parc d'activités logistiques avec pleins d’entreprises de livraisons et de stockages. Bref c’est pas la joie, on préférera se souvenir des fous rire dans les manèges et des après-midi dans l’eau.