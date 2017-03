Qui sera la super mamie 2017 dans le Territoire de Belfort ?

Après une année passée en tant que super mamie 2016, Sylviane Huelin, la gagnante du Territoire de Belfort, va passer la main ce dimanche à l'occasion de l'élection de la super mamie 2017 du département. Elle nous raconte ses souvenirs.

L'élection de la super mamie 2017 du Territoire de Belfort a lieu ce dimanche à la maison du peuple de Belfort. Six concurrentes sont en lice. Elles devront, comme chaque année, chanter, danser ou lire des poèmes devant le jury. Leurs enfants et petits-enfants feront également des discours pour dire quelle mamie elles sont au quotidien.

.

Sylviane Huelin, la gagnante de l'année 2016, se souvient encore du discours de ses petits enfants l'an dernier. Pour le reste, elle n'a pas vraiment de souvenirs marquants de son année passée comme super mamie du département: "à part des rencontres", dit-elle, "lors du voyage pour la finale à Nice par exemple j'ai pu côtoyer d'autres super mamies et certaines sont devenues mes amies. On s'appelle régulièrement pour raconter nos vies. Ça dure souvent une heure" raconte cette femme de 58 ans, encore active, maman de trois enfants et grand mère de 4 petits enfants qui ont de 22 ans à 10 mois.

"Etre le plus naturel possible"

"Ce sont surtout les gens qui me rappelaient mon statut, notamment certains clients qui savaient que j'étais super mamie, c'était comme une reconnaissance. Mais je n'ai pas de pincement au cœur. Je savais bien que ça ne durerait qu'un an". Ce dimanche, Sylviane Huelin va quand même "coacher" les six concurrentes. "Je vais leur dire comment se déplacer sur scène notamment et puis surtout je vais leur conseiller d'être les plus naturelles possible".

Les candidates Super Mamie 2017

-Elyane Buonemani de Reppe, 60 ans, 3 enfants, 6 petits-enfants : Elyane est ancienne coiffeuse, famille d'accueil depuis 13 ans et elle vient aussi en aide à des enfants en Inde au sein d'un orphelinat.

-Jacqueline Leuenberget de Florimont, 66 ans, 3 enfants, 6 petits-enfants : Auxiliaire de vie à la retraite Jacqueline est très proche de ses petits enfants chante à la chroale de la clé de sol à Delle.

-Catherine Giros de Delle, 58 ans, 1 enfant, 2 petits-enfants : Secrétaire comptable Catherine fait de la marche populaire depuis 34 ans et est même présidente de club. Elle rend aussi visite régulièrement à des personnes âgées en maison de retraire.

-Laurence Maclaire de Belfort, 52 ans, 2 enfants, 2 petits-enfants : Auxiliaire de vie pour personnes âgées, handicapées et fin de vie Laurence était mamie pour la première fois à 39 ans. Elle chérit les activités manuelles et la randonnée avec ses petits enfants.

-Nouara Brikat de Belfort, 74 ans, 6 enfants, 8 petits-enfants : Femme au foyer et femme de ménage Nouara fait partie de l’association femme relais à Belfort depuis 15 ans. Elle est aussi grande sportive et pratique la marche, la zumba, la gymnastique, le jardinage et le théâtre.

-Odette Gable d’Evette Salbert, 75 ans, 1 fille, 1 petite fille : Cette mamie hyper dynamique est investie à la chorale Jean Jaurès à Belfort, au Secours Catholique et à la Croix Rouge. Elle fait aussi de la danse, de la marche et de la natation !

GALERIE PHOTOS --> Revoir les photos de l'élection Super Mamie 2016 à la Maison du Peuple de Belfort

Y ALLER --> Ce dimanche, ouverture des portes à la maison du peuple à 13H30. Début du spectacle à 14H30 avec Sloane, Sophie Darel et Richard Sanderson. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.