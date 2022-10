Qui sont ces 50 Strasbourgeois qui imaginent le marché de Noël de demain ?

Ce sont les têtes pensantes du marché de Noël de Strasbourg du futur. A l'initiative de la mairie de Strasbourg dans une démarche de "participation citoyenne", 50 Strasbourgeois tirés au sort planchent depuis le mois de juillet sur l'élaboration d'un cahier de préconisations destiné aux élus. Ce document recensera les pistes d'évolution du marché de Noël, préalablement construites et débattues par ce conseil citoyen.

Qui sont-ils ?

Ces 50 jurés, tirés au sort à partir des listes électorales sont censés représenter le paysage sociologique et démographique de Strasbourg selon cinq critères principaux.

le genre : 53% de femmes, 47% d'hommes

: 53% de femmes, 47% d'hommes l'âge : la moitié des jurés a moins de 39 ans

: la moitié des jurés a moins de 39 ans le niveau d'études

le lieu de résidence : 19 des 20 quartiers de Strasbourg sont représentés

: 19 des 20 quartiers de Strasbourg sont représentés la fréquentation du marché de Noël : 82% des membres s'y rendent régulièrement, les autres ne le fréquentent pas, ou pas récemment

Quelle méthode ?

Les 50 jurés se réunissent régulièrement pour débattre et élaborer des pistes d'évolution des animations de Noël à Strasbourg autour de trois axes définis par la municipalité : "Strasbourg capitale de Noël dans les quartiers" ; "Sous notre sapin", "celui-ci concerne notamment les produits vendus dans les chalets", précise Églantine Hirsch, cheffe de projet Strasbourg Capitale de Noël ; "La vie quotidienne pendant Strasbourg Capitale de Noël". À ce jour, les membres du jury préfèrent rester discrets sur les premières préconisations élaborées dans le secret de leurs réunions.

Appuyés par le cabinet de "conseil en concertation" Res publica, le jury a suivi, entre juillet et septembre, un premier apprentissage des enjeux économiques, logistiques, culturels, sociaux, environnementaux de l'évènement Strasbourg Capitale de Noël dans son ensemble.

A partir du mois d'octobre, les jurés rencontrent et échangent avec les "acteurs" de l'évènement : professionnels (office du tourisme, commerçants) et usagers du marché de Noël (visiteurs, associations de quartiers). Une façon de renforcer l'apprentissage initial en plongeant dans l'envers du décor. Ces rencontres mènent à des débats entre les membres du jury autour des premières préconisations. Ce travail préliminaire sera complété et affiné à partir du mois de novembre par des visites de marchés de Noël, à Strasbourg et ailleurs.

Le cahier de préconisations finalisé sera remis aux élus de Strasbourg au mois de janvier. Les propositions approuvées par les politiques seront mises en oeuvre lors des éditions 2023 et 2024 de Strasbourg Capitale de Noël.