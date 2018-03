Nord-Pas-de-Calais, France

Et... Action ! Vendredi soir, ce sera la 43e cérémonie des César, présentée par Manu Payet.

Comme chaque année, le Nord-Pas-de-Calais est bien représenté par ses acteurs, ses décors, sa musique, ses scénaristes et réalisateurs, etc... Les nommés sont :

Meilleur second rôle féminin : Anaïs Demoustier. On la compare souvent à Isabelle Huppert : à 30 ans, Anaïs Demoustier, qui a grandi à Villeneuve d'Ascq, pourrait décrocher le César du meilleur second rôle féminin, dans le film La Villa de Robert Guédiguian. C'est sa troisième nomination, mais elle n'a encore jamais remporté de César.

Meilleure adaptation : la Nordiste Fadette Drouard, ancienne journaliste à Nord-Eclair, s'est lancée dans le cinéma il y a deux ans. Elle co-signe le scénario du film Patients, aux côtés du chanteur Grand corps malade, nommé dans la catégorie meilleure adaptation.

Le bocal de cerises sur le gros gâteau !

Nous avons joint Fadette Drouard, à quelques heures des César. Cette nomination pour elle, "c'est le bocal de cerises sur le très très gros gâteau ! On a la chance que ça marche, que les gens viennent voir le film. C'est une très jolie façon de clore cette aventure. C'est tellement dingue d'y être déjà que je n'ose même pas penser à s'ils avaient la folie de nous le donner... On se dit qu'on a une chance sur cinq".

César du public : c'est la grande nouveauté cette année. Le César du public sera remporté par le film qui a fait le plus d'entrées en salle en 2017. Cela devrait être Raid Dingue de notre ch'ti national, Dany Boon, avec plus de 4 millions et demi d'entrée.

Lors de la 34e cérémonie des César, Dany Boon avait fait irruption sur la scène, avec un bas de jogging (voir vidéo, à partir de 1'00), pour lancer le débat : pourquoi les comédies populaires, qui cartonnent au cinéma, ne sont jamais récompensées ? Il a été entendu, semble-t-il, avec ce César du public.

Meilleur film étranger : Dunkerque, de l'Anglo-américain Christopher Nolan. Pour raconter l'opération Dynamo pendant la seconde guerre mondiale, il a posé ses caméras à Malo-les-Bains pendant plus d'un mois.

Meilleur documentaire : Visages Villages. La cinéaste Agnès Varda et le photographe JR ont sillonné les routes de France, et ont notamment rencontré Jeannine à Bruay-la-Buissière.

Visages villages est aussi nommé pour la meilleure musique.

Meilleure musique (bis) : le Lillois Mat Bastard pour la musique du film d'animation Zombillenium.