Quimper : derniers préparatifs avant la grande première de l'Irréductible festival

L'idée paraît un peu folle. Créer un festival en quelques mois, à Quimper, aux mêmes dates que Les Vieilles Charrues, le plus grand festival de France, organisé à Carhaix à moins d'une heure de route. Mais Mathieu, Clément et Benjamin, trois amis, ont pris le pari. "L'idée est née en janvier, autour d'un verre, de faire une programmation musicale pour notre bar", explique Mathieu.

Face à l'ampleur et au potentiel de cette soirée, le lieu choisi devient un parking. Puis un champ de six hectares. Et pas pour une journée, mais trois. "Le site a été acté il y a quatre mois seulement. En rassemblant nos réseaux respectifs, on s'est rendu compte qu'on avait un potentiel assez grand."

Un festival à taille humaine

Le pari est fou quand on sait que dans le même temps, Les Vieilles Charrues, plus grand festival de France, a lieu aux mêmes dates, mais les organisateurs de l'Irréductible festival sont confiants : "La clientèle qui vient ici ne va pas forcément aux Vieilles Charrues. On n'est pas dans la concurrence. On veut juste donner un autre format de festival."

L'Irréductible festival se veut plus familial. Pour ça, il mise aussi beaucoup sur la culture locale. "On a un village enfant, des structures gonflables. Il y a beaucoup d'animations autour des jeux bretons, un grand banquet..." explique Mathieu.

Le lieu est en capacité d'accueillir 5.000 personnes. Mais la jauge fixée est de 3.000 par jour, "pour être à l'aise, que les gens ne soient pas trop les uns sur les autres." Tout le monde pourra profiter de Manau, tête d'affiche de cette première édition. Là aussi, l'Irréductible festival mise sur le local. Merzhin, Ramoneurs de Menhirs ou encore Plantec assureront aussi le spectacle .

L'objectif reste bien sûr de pérenniser le festival dans le temps. "On ne veut pas faire de 'one shot'. On investit beaucoup, et le but est de continuer. On a déjà commencé à y réfléchir, et on fera un bilan après. Il y aura des choses à améliorer, il y aura des couacs, c'est une première. Mais on travaillera pour gagner en qualité."

Des irréductibles gaulois

Le nom n'a pas été choisi au hasard. Il a un double sens. "D'abord pour les petits irréductibles quimpérois qui montent un festival en six mois sur les dates des Vieilles Charrues. Puis le sens littéral, ça veut dire 'ne peut pas se réduire'. Ça montre nos ambitions, non pas de grandir en quantité, mais en qualité" poursuit Mathieu.

Il a fallu monter un projet béton pour qu'il soit accepté. "On a la tête sur les épaules. Le projet est sérieux, c'est pas qu'une idée un peu folle. On sait où on veut aller." Toute cette organisation a demandé beaucoup de sacrifices. "On a mis notre vie de côté pendant six mois. On est bénévole. Il y a un gros risque, c'est un sacré budget. Mais on a la chance d'avoir un réseau quimpérois qui nous a beaucoup aidé."

En tout, ce sont 285 bénévoles qui s'occupent du site. Une équipe impressionnante qu'il a fallu aussi convaincre. Mais le projet en valait la peine. Sous les yeux de Mathieu, un véritable petit village gaulois prend forme. Et la grande scène en prime. "On l'attendait, là ça fait quelque chose", réagit-il en la découvrant pour la première fois.

Un camping pouvant accueillir 1.000 personnes a aussi été monté. Et pour le parking, c'est un champ de six hectares que Didier Lepage, un agriculteur, a accepté de prêter pour l'occasion. "Je veux vraiment remercier tous ceux qui nous ont aidé. Sans cette force aussi du monde agricole, c'était tout simplement impossible" précise Mathieu.

Un dernier souhait et pas des moindres, celui d'avoir du soleil. Les derniers préparatifs se font sous la pluie. Mais Mathieu reste optimiste. "Quand je vois comment les étoiles se sont alignées depuis le début, j'y crois dur comme fer, il va faire beau. Mais un petit crachin par-ci par-là, ça rappellera où on est, ça fera pas de mal", s'amuse-t-il.