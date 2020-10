Quimper : une plongée dans les années folles avec l'exposition "L'amour fou ?" au musée des Beaux-Arts

Le couple Man Ray et Kiki de Montparnasse continue d'intriguer petits et grands.

Jusqu'au 25 janvier 2021, le musée des beaux-arts de Quimper propose une plongée dans l'intimité de couples d'artistes qui ont marqué l'Histoire : Auguste Rodin et Camille Claudel, Pablo Picasso et Dora Maar, sans oublier Man Ray et Kiki de Montparnasse...

Dix pièces pour dix couples

Près de 200 œuvres sont rassemblées dans une scénographie inspirée des années folles qui contraste avec la morosité ambiante. Hélène est venue visiter l'exposition avec sa fille de 20 ans. "Il y avait une certaine insouciance qui a disparu de nos jours et c'est malheureux, c'étaient des gens optimistes, qui vivaient et aimaient la fête... c'est quelque chose de primordial, qu'on retrouvera un jour aussi !"

Connaissiez-vous le couple Pablo Picasso et Dora Maar ? C'est l'un des temps forts de l'exposition "L'amour fou?". © Radio France - Maxime Glorieux

Plusieurs générations se côtoient dans les dix pièces de l'exposition. Dix pièces pour dix couples, autour d'un thème, intemporel : l'amour. Une thématique nécessaire selon Françoise : "Dans le contexte anxiogène, on a besoin de ça aujourd'hui, beaucoup d'amour, un peu de plaisir aussi..."

Lettres, peintures, vidéos...

L'exposition tord le cou au cliché qui veut que derrière chaque grand homme se cache une femme... Emma, 22 ans, est venue en couple. "C'était souvent la figure masculine qu'on connait, et ça nous a permis de connaître les doubles, qui ont un talent équivalent". Tantôt moteur, tantôt obstacle, l'amour qui lie ces couples d'artistes est décortiqué à travers des lettres, peintures, photos, sculptures et vidéos...

La scénographie de l'exposition propose une immersion dans le Paris des années folles. © Radio France - Maxime Glorieux

Gabrielle sort de l'exposition avec ses amis. Derrière son masque, un large sourire. "C'était agréable car c'est une période, les années folles, qui fait rêver : la liberté de voyager, de vivre ensemble... les cafés bondés, les salles de danse, les cabarets... c'était vraiment agréable de voir ça."

L'exposition "L'amour fou ?", au musée des Beaux-Arts de Quimper, jusqu'au 25 janvier 2021, tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 5 euros, tarif réduit (3 euros) pour les 12-26 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans, les demandeurs d'emploi et les Amis du musée. Renseignements au 02 98 95 45 20. Le musée prévoit une ambiance jazzy pour la nuit des musées le 14 novembre prochain.