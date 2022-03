Quimper : la nouvelle boutique Harry Potter fait mouche

Des baguettes magiques, des écharpes bordeaux et des figurines avec une cicatrice sur le front...impossible de se tromper, on est bien dans une boutique sur le thème d'Harry Potter.

C'est une boutique qui appartient à la société Sweets. C'est le 17e magasin à ouvrir en France.

Cela fait plus de deux ans que Nicolas Rondin, le président de Sweets voulait s'installer à Quimper. Mais il était intransigeant sur un point : l'emplacement.

Finalement il a trouvé son bonheur pour 150 000 euros : "En commerce, on a besoin d'avoir l'emplacement numéro 1, sinon peut importe ton magasin, ça ne sert à rien. La rue Kéréon, c'est un emblème du centre-ville de Quimper. Si j'avais été dans un "juste à côté" comme on appelle ça, ce sont des magasins qui sont un tout petit peu à côté d'une rue principale, ce n'est pas là que ça se passe. Le touriste de lui-même vient dans la rue Kéréon", affirme le président.

Environ 300 visiteurs par jour

La boutique est donc située en plein centre-ville et attire beaucoup de curieux, Nicolas Rondin estime qu'environ 300 personnes franchissent la porte du magasin chaque jour.

Et parmi elle, il y a Chemina. Cette quimpéroise de 27 ans, fan inconditionnelle d'Harry Potter, profite de son jour de repos pour venir faire des emplettes : "J'ai déjà des mugs et pleins de goodies Harry Potter. Arriver ici c'était comme le paradis ! Il y a tellement de choses, tellement de choix ! Et puis c'est une première à Quimper donc je suis super heureuse !", confie tout sourire la jeune femme.

Alors le magasin ne mise pas que sur l'univers d'Harry Potter. Fort de 4 ans d'expérience, Nicolas Rondin est conscient qu'il faut savoir se diversifier : "On arrive à surprendre les gens avec une arrière boutique remplie de produits d'autres univers. Par exemple DC Comics avec Marvels, du Star Wars ou encore Strangers Things. C'est très bien accueilli"

Et sa stratégie fonctionne : Emilie travaille dans la boutique depuis son lancement, elle confirme que les personnes intéressées ne rentrent pas forcément dans des cases. En même temps, avec plus de 5 000 références, il y a de quoi plaire à tout le monde : "Certains vont se dire que c'est réservé aux jeunes mais pas du tout. On a des clients de tous les âges, de toutes les générations. Des tous petits bouts aux grands enfants de 50 ou même 70 ans. Plusieurs viennent en famille", détaille la vendeuse.

Varier les plaisirs

La crise du Covid a touché les frais de livraison des produits : le conteneur est passé de 2 500 à 20 000 euros.

Alors désormais il faut faire prospérer le magasin, et pour ça Nicolas Rondin peut compter sur le soutien de l'association locale Le Monde de la Magie qui rassemble des fans de l'univers d'Harry Potter. Et le président a d'autres idées en tête : "Il faut vraiment dynamiser les boutiques donc on a prévu par exemple de travailler avec des Youtubeurs. Je ne peux pas tout dire mais il y aura une énorme surprise la semaine prochaine", glisse le président.

Une surprise qui se fera dans la boutique de Vannes. Une prochaine ouverture de magasin est également prévue le 1er avril à Royan. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site de Sweets.