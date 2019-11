Quimper : la vente de Noël anti-gaspi fait des heureux

Quimper, France

Des crèches, des santons, des guirlandes, des boules de Noël ou des sapins synthétiques ... Il y en a pour tous les goûts à la ressourcerie Treuzkemm. Pour sa grande vente annuelle du mois de novembre, l'association quimpéroise a mis en vente des décorations de Noël à prix dérisoires. Maëlle est ravie : "Je crée mes propres calendriers de l'Avent. Il y a plein de petites figurines et de décos à mettre dans mes cases, c'est génial."

Décorations de Noël © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Pouvoir permettre à tous de se plonger dans "l'esprit de Noël", c'est l'une des missions de la ressourcerie. Elle oeuvre aussi à faire de l'anti-gaspi une philosophie de vie. Une façon de pensée qu'approuve Christelle, salariée de l'association : "Les décos de Noël, on ne les utilise qu'une fois par an et quelques fois, on les jette. Là, ces objets vont faire une maison, deux maisons, trois maisons ! On les réutilise et on leur donne une seconde vie."

Crèches et santons © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Alice est venue chiner des petites figurines et accessoires de Noël pour les inclure dans ses créations. Elle fabrique des couronnes de Noël à partir de branches d'arbres. Elles les torsade et les agrémente d’éléments décoratifs. Elle trouve tout à fait son bonheur à Treuzkemm. Pour une dizaine d'articles, elle repartira avec une note de 8,50 euros. Ces décorations de Noël devraient rester en rayon tout le mois de novembre jusqu'à épuisement des stocks.