Quimper : le Festival de Cornouaille prêt à fêter ses 100 ans

"Cent ans déjà ! C'est pas tous les jours qu'on peut fêter ça." Igor Gardes, directeur du festival de Cornouaille, en est fier. Un siècle de fête au rythme des bagadoù dans les rues de Quimper. "Le festival est très attaché à la culture bretonne. On a la chance d'avoir énormément d'artistes, de propositions incroyables. Il y a de la matière."

Pour fêter cet anniversaire forcément particulier, il faut mettre le paquet. "On s'est dit qu'on ne pouvait pas fêter ça sans inviter les grands noms de cette culture, les fondamentaux." Au programme, Dan ar Braz, Annie Ebrel ou encore Alan Stivell.

Le fest-noz du siècle

Cette année, pas de grande tête d'affiche. "C'est 100% pur beurre et fest-noz en tête d'affiche" déclare Igor Gardes. Pour lui, ce temps de danse est ce qui représente le mieux la culture bretonne. "On veut mettre la danse au centre de cet évènement, avec le fest-noz, mais aussi la danse des cercles, les défilés dansés, des documentaires..."

Et quoi de mieux pour fêter un siècle d'existence que d'organiser le fest-noz... du siècle ! Avec la présence de Rozenn Talec, "la plus belle voix de Bretagne" pour le directeur. Le programme de cette soirée ? "L'enjeu est simple : je lui file les clés du parquet de bal à 20h et je les récupère à 2h. Entre temps, à elle de nous faire plaisir."

L'occasion de clôturer ces cinq jours de fête de la plus belle des manières. "En repartant à 2h du matin, les gens seront heureux, auront de l'énergie pour continuer leurs vacances ou même pour aller au travail. Peu importe la fatigue. Car ils auront été là", assure Igor Gardes.

Cinéma, expositions et reine

Il n'y a pas que les festoù-noz pour représenter la culture bretonne. "Ce sont aussi des images. C'est une terre vivante où il se passe des choses." Un premier documentaire sera diffusé jeudi à 20h30 au cinéma le Katorza : Ciels de Légendes, d'Ariel Néo. "C'est la Bretagne vue du ciel, avec de très belles images."

Le lendemain, place au documentaire En plus ils dansent ! de Kenan An Habask et Thierry Salvert. Des témoignages d'acteurs de la culture bretonne sur leur homosexualité. "C'est un reportage qui est beau, humain. C'est important. Si on ne parle pas des questions sociétales, qui le fera ?" explique Igor Gardes

Lors de la dernière journée, l'un des moments les plus attendus sera l'élection de la Reine de Cornouaille. "C'est notre raison d'être. On met en avant la Reine de Cornouaille avec une exposition." Au Chapeau Rouge, l'exposition 1001 Reines retrace plus de 100 ans de reines. Un travail titanesque de recherche d'archives pour mettre en avant ce symbole du festival.

"Ce n'est pas seulement une reine. C'est une jeune femme faisant partie d'un cercle celtique, qui travaille la transmission, les danses, mais aussi un costume, une coiffe, et donc des savoir-faire... Tout ça, c'est un fil historique" explique Igor Gardes. Transmettre un savoir-faire, une culture, un territoire.

100 drapeaux pour le grand défilé

Il n'y a pas que le festival qui fête ses 100 ans cette année. "Le Gwenn ha du est un symbole important de la Bretagne. Lui aussi est né en 1923." Vient alors l'idée d'un pari fou : 100 drapeaux pour les 100 ans.

Et pour les porter, 100 personnes, tout simplement. Le festival est plus habitué à avoir une douzaine de drapeaux. Plus facile pour trouver les porteurs. "On a passé une annonce, on s'est dit que ça allait être compliqué... On a finalement 117 personnes, on ne sait pas comment on va faire, on va partager les drapeaux", s'amuse le directeur.

Là aussi, le côté humain est mis en avant. "Notre festival est ouvert. Le mot qui me vient à l'esprit est la simplicité. On veut juste faire plaisir aux gens."

Cette année, le défilé sera accessible gratuitement. Mais pour les soirées, c'est entrée payante . Il faudra débourser 5 euros pour un soir. Le pass cinq jours est lui à 10 euros.