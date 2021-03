Quimper : le Katorza et le Cinéville demandent la réouverture des salles de cinéma

Ce dimanche 14 mars, cela fera "un an qu’aura débuté la première fermeture des salles en raison de la pandémie", écrivent le Cinéville et le Katorza dans un communiqué ce vendredi. Les deux cinémas du centre ville de Quimper demandent la réouverture de leurs salles. "Aujourd’hui, cela fait 127 jours que nos salles ne peuvent accueillir de public", écrivent les responsables de ces cinémas. Et ils poursuivent : "6.114 salles, 2.045 cinémas sont à l’arrêt. Les 15.000 salariés de l’exploitation ne peuvent plus exercer leur activité".

Les cinémas quimpérois demandent de "rouvrir les cinémas qui sont des lieux sûrs grâce au strict respect d’un protocole sanitaire qui a fait ses preuves : entre le 22 juin et le 30 octobre, 27 millions d’entrées ont été réalisées en France sans qu’aucun cluster ne se soit déclaré". Pour ces cinémas, cette fermeture des salles est une atteinte "à la liberté d’expression et de création des artistes", "une atteinte au 'vivre ensemble' et une atteinte à une liberté fondamentale".

Ce dimanche à Saint-Renan, deux séances tests seront proposées sur inscription au cinéma Le Bretagne. Des séances qui réuniront 50 personnes maximum.