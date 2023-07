Quimper : les archives municipales en quête de documents inédits sur le festival de Cornouaille

"Festival de Cornouaille, 1948" : Hervé le Bris de la cinémathèque de Bretagne partage fièrement sur son écran ce film amateur en noir et blanc, tourné lors des fêtes de Cornouaille. Exactement le genre de trésors que ce passionné d'images recherche : "C'était quelqu'un qui filmait plutôt bien et ça permet de découvrir les reines, les bagads", énumère-t-il. C'est tout l'objet de la collecte lancée il y a quelques semaines déjà par les archives municipales et communautaires de Quimper. Elles s'installent jusqu'à vendredi soir dans le hall de l'Hôtel de ville, pour faire passer le message.

Clichés jaunis

L'objectif : récolter des documents - photos, vidéos, lettres, journaux, affiches etc. - liés au festival de Cornouaille et à son histoire centenaire. Comme ces clichés jaunis collectés par Lucile Garrigue, stagiaire aux archives : "Là on est dans les années 50. Ce sont des enfants qui venaient passer des vacances chez leurs grands-parents ou qui étaient sur place, et qui louaient des costumes pour le défilé. C'est assez émouvant puisque c'est un aspect important de la transmission de la culture bretonne."

Plus de 1.000 documents ont été collectés ces dernières semaines. Mais le responsable des archives, Bruno Le Gall en est sûr : d'autres trésors sous-estimés dorment dans les greniers bretons. "Les gens ne pensent pas nécessairement que c'est important, alors qu'au contraire même de simples photos de famille, une affiche, c'est peut-être quelque chose qui manque dans la collection complète. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice." Et il n'est pas forcément nécessaire de se séparer pour de bon de ses souvenirs, ils peuvent être simplement prêtés pour numérisation afin d'alimenter le "principal fond documentaire existant sur l'histoire du festival".

Les à-côté du festival

"On a notamment ici l'album de la reine de 1971, avec les photos de son année et de tout ce qu'elle a vécu. On la voit notamment sortir d'un avion pour aller rencontrer des Bretons à Paris. C'est assez unique, sourit Lucile Garrigue. Ça relève vraiment du personnel et de tout ce qui se passe en dehors du festival, donc ça apporte beaucoup."

Tous les documents récoltés seront ensuite mis à disposition du public, des éditeurs ou des enseignants. "Ce n'est pas un patrimoine qui sommeillera au fond d'un dépôt d'archives, promet Bruno Le Gall. C'est quelque chose qui va vivre." Les films déjà recueillis sont visionnables en ligne sur le site de la cinémathèque de Bretagne . Le plus ancien date de 1926 !