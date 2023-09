Quimper : un concert itinérant pour lancer la saison du théâtre de Cornouaille

La musicienne se déplace dans une roulotte tirée par deux chevaux de trait, avec à bord un piano et un clavecin. Jeanne Bleuse, pianiste concertiste, débute la saison culturelle du théâtre de Cornouaille à Quimper, avec une série de cinq concerts. L'artiste propose du Mozart, du Purcell, Frédéric Chopin ou encore Jean-Sébastien Bach. Le tout entrecoupé de textes écrits par Jeanne Bleuse.

Eloge de la lenteur

La Vagabonde, c'est le nom de cette roulotte de concert. Une roulotte colorée et joyeuse. "À l'intérieur, il y a mon piano, mon clavecin. Il y a aussi mon lit puisque je dors dans ma roulotte", explique Jeanne Bleuse, qui sillonne la France depuis quatre ans. Dans sa roulotte rouge, verte et bleue, il y aussi "quelques petits objets de décoration, des jolis rideaux, On a fait ça de manière très artisanale, poursuit l'artiste. La roulotte à vide pèse 750 kilos et en tout, on atteint pas la tonne. C'est très confortable aussi pour les chevaux, ce qui est très important".

Derrière ce projet, il y a aussi une démarche écologique et un éloge de la lenteur. "Sur la route, avec les chevaux, les gens s'arrêtent, on a le temps de leur parler. C'était important dans ma démarche", explique Jeanne Bleuse.

A la rencontre du public

La pianiste va jouer dans cinq quartiers de Quimper, en extérieur (avec un repli en cas de pluie). Une manière de rencontrer un public pas forcément habitué des salles de théâtre. "Grâce à cet écrin, plus les chevaux, les gens sont très heureux, même s'ils n'ont jamais écouté [de musique classique]. Peut-être que c'est juste une petite goutte d'eau. Peu importe s'ils vont revoir de la musique, classique ou pas, mais ils vont peut être aller au théâtre, ou en tout cas continuer d'être curieux. Et c'est ça qui compte."

La place coûte 10 euros, et il en reste. C'est à 19h30 ce mardi sur le parvis du Terrain Blanc, à Penhars. Mercredi sur la plaine du Moulin Vert, jeudi dans le jardin de la MCJ de Kerfeunteun, vendredi à Ergué-Armel et samedi dans le cloître de l'église de Locmaria.