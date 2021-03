Quimper : une trentaine d'artistes occupent toujours le théâtre de Cornouaille

Ils étaient peu nombreux mais ils ont bien l'intention de tenir. Une trentaine d'artistes du collectif "Cornouaille occupé.e" ont sorti ce mardi les transats et la platine devant le théâtre de Cornouaille, à Quimper, dans le Finistère, pour échanger avec le public. Depuis vendredi, comme un peu partout en France, des intermittents du spectacle occupent le théâtre. Ils sont 30 le jour, et six la nuit, comme l'imposent les règles sanitaires.

Samedi, 800 personnes se sont rassemblées sur l'Esplanade François Mitterrand pour soutenir les artistes. Les intermittents demandent "la prolongation de l'année blanche et la réouverture immédiate de tous les lieux culturels". Pour ces artistes, "la fermeture des lieux culturels est un choix politique et non pas sanitaire".