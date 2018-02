Le Quinté + de ce lundi 5 février a pris une consonnance très mayennaise sur l'hippodrome de Vincennes. Les trois premiers drivers sont Mayennais et les trois chevaux arrivés en tête sont entraînés dans notre département.

Vincennes, France

Selon les commentateurs de la course, les outsiders se sont taillés la part du lion dans le Quinté + de ce lundi 5 février disputé sous la neige à Vincennes près de Paris. Et ce sont donc les Mayennais qui ont créé la surprise.

Le jeune Mathieu Mottier, qui a disputé le Prix d'Amérique il y a une semaine, a remporté la course sur Darling Franbleu, un cheval entraîné par Franck Leblanc. Deuxième victoire dans un Quinté en huit jours pour le driver de Lassay-les-Châteaux qui a devancé Yves Dreux et son cheval Deeva Deval. Stéphane Rouxel, lui aussi Mayennais et Déesse des Noes sont arrivés en troisième position.