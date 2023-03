Quinzaine du camping-car : des adeptes du camping-car ou du van viennent voir les nouveautés chez CML Loisirs

D'après Olivier, commercial chez CML Loisirs, les demandes de clients pour des véhicules aménagés ont fortement augmenté ces deux dernières années. Depuis la fin des confinements, il explique que "la demande a explosé". Et ce, malgré une augmentation de 15% des prix des camping-cars en un an. Malgré la hausse des prix du carburant et de l'électricité, indispensables pour faire fonctionner ces véhicules.

Le camping-car, synonyme de liberté et d'évasion

Pour les amateurs présents aux portes ouvertes, avoir un véhicule aménagé, c'est être libre, voyager librement. Sylvain, père de famille, voyage tous les étés en camping-car et "grâce au camping-car, on change de spot tous les deux, trois jours. C'est l'aventure tous les jours". À ses côtés, son fils Matéo, âgé d'une dizaine d'années, raconte que ce qu'il préfère, c'est "dormir au bord de la mer", "c'est comme si tu avais une maison dans le monde entier", ajoute-t-il avec poésie.

Plus qu'un simple fourgon pratique, c'est nécessaire pour Jacky s'il veut partir en vacances avec sa femme Frédérique. Cet agriculteur peut partir trois semaines par an en vacances, mais il ne sait jamais quand. Cela dépend de l'arrivée de la saison, mais aussi des cultures et des moissons qui ne sont pas prévisibles. Alors, pour ce couple de 60 et 54 ans, un fourgon, c'est l'idéal : "On peut partir à une heure, deux heures de Laval. Nous, ce qu'on adore, c'est aller à la mer. Le calme, la relaxation", ajoute sa femme Frédérique.

Un loisir plus coûteux et différent ces dernières années

D'après Sabrina, mère de famille, c'est "un peu compliqué de trouver des places de camping-car. Surtout l'été. L'an dernier, en allant en Espagne, on est passés par les Landes et c'était vraiment compliqué". Car ce loisir plaît de plus en plus aux Français, surtout depuis la fin des confinements. Et ce, alors même que les prix des véhicules aménagés ont augmenté en deux ans de près de 23%. En cause : l'augmentation des matières premières ou la pénurie de châssis.

La livraison des véhicules aménagés est quant à elle fortement perturbée, avec des semaines voire des mois de retard, en raison de la forte demande, et du manque de matériel nécessaire pour fabriquer ces camping-cars. Pour un véhicule aménagé, le prix moyen est situé entre 50.000 et 70.000 euros, selon le type de véhicule.