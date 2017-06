QUIZ - Fête de la musique : Avez-vous bien suivi l'actualité musicale en 2017 ?

Mercredi 21 juin, c'est la Fête de la musique. Mais avez-vous bien suivi l'actualité musicale de ces derniers mois ? France Bleu vous propose un quiz pour tester vos connaissances sur le sujet.

De Amir, à Renaud, en passant par M ou Julien Doré, France Bleu aussi célèbre la Fête de la musique ce mercredi. Pour marquer l’événement, ce quiz vous donne l'occasion de vérifier si vous avez bien suivi l'actualité musicale de ces derniers mois.

Plus de 3.000 événements dans toute la France

À l'occasion de cette 36ème édition de la Fête de la musique, plus de 3.000 événements gratuits sont organisés dans toute la France et notamment dans les grandes villes de France comme Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Toulouse qui programme le traditionnel Grand Concert de la Fête de la musique.

La première Fête de la musique s'est déroulée en 1982 après l'élection du président de la République François Mitterrand et à l'initiative du ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. La première édition de cette soirée a été un tel succès en France, qu'elle s'est peu à peu internationalisée. Aujourd'hui, cet événement devenu incontournable, se déroule dans plus d'une centaine de pays dans le monde à la même date. Journée durant laquelle des musiciens professionnels comme amateurs s'accordent pour vous faire vibrer et danser jusqu'au bout de la nuit.

