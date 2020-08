QUIZ - Béarnais, Bigourdan ou les deux ? Testez-vous sur la région et gagnez vos entrées pour le Pic du Midi

Alors que France Bleu Béarn-Bigorre officialise ce lundi 31 août 2020 son changement de nom. De Lourdes à Orthez, de Pau à Tarbes, de Jurançon à Saint-Lary, avec notre quiz, testez vos connaissances sur le Béarn et la Bigorre et gagnez vos entrées pour le Pic du Midi.

La garbure est-elle un plat béarnais, bigourdan, ou les deux ? Qu'en est-il du Pic du Midi (attention question-piège) ? Le Béarn et la Bigorre sont deux territoires liés par un héritage et une histoire commune mais rattachés administrativement à deux entités différentes. Le Béarn fait partie des Pyrénées-Atlantiques, en Nouvelle-Aquitaine et les frontières de la Bigorre correspondent peu ou prou à celles des Hautes-Pyrénées, département de la région Occitanie. À l'heure où France Bleu Béarn change officiellement de nom pour devenir France Bleu Béarn-Bigorre ce lundi, il s'agit de marquer le coup avec ce quiz.

Le quiz France Bleu : Béarnais, Bigourdan ou les deux

A travers notre quiz sur l'histoire, le tourisme, la gastronomie et les personnalités emblématiques de Béarn et de Bigorre, testez votre connaissance de ces deux territoires et gagnez vos 2 entrées pour le Pic du Midi de Bigorre. Ce lot contient l’aller-retour en téléphérique, la visite découverte du sommet/musée, l’accès au ponton dans le ciel et l’Histopad.