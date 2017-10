QUIZ - Claude Lelouch fête ses 80 ans, connaissez-vous bien sa carrière ?

Le réalisateur Claude Lelouch fête ce lundi ses 80 ans, dont près de soixante à réaliser des films. Depuis ses premiers films des années 60 jusqu'à "Chacun sa vie", sortie cette année, il a réalisé une soixantaine de films. Connaissez-vous bien sa carrière ? Francebleu.fr vous met à l'épreuve !

A 80 ans, Claude Lelouch n'a pas l'intention d'arrêter le cinéma de sitôt. Après avoir sorti "Chacun sa vie" au printemps, dont l'accueil critique et commercial a été plutôt mitigé, Claude Lelouch travaille sur un nouveau film, "Oui et non", qui sera une fresque à travers 80 années, de 1937 (son année de naissance) à aujourd'hui.

Les films sur plusieurs périodes, les flash-backs, les ellipses temporelles, c'est une des marques de fabrique du cinéma de Lelouch, comme sa façon de filmer, caméra à l'épaule. Depuis les années 60 et le mythique "Un homme et une femme" avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, le réalisateur a marqué l'histoire du cinéma français avec des films aussi importants que "L'aventure c'est l'aventure" ou "Itinéraire d'un enfant gâté".

Pour célébrer les 80 ans de Claude Lelouch, Francebleu.fr teste vos connaissances sur la carrière du réalisateur. Pour chaque question ci-dessous, choisissez une réponse parmi les trois proposées !