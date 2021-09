QUIZ - Daniel Craig dit adieu à James Bond, êtes-vous incollable sur les aventures de 007 ?

A l'occasion du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, qui sort le mercredi 6 octobre en France, testez-vos connaissances de la période Daniel Craig. L'acteur britannique prend sa relève après cinq films et 15 ans au service de sa Majesté.

Daniel Craig incarne pour la dernière fois le célèbre agent secret britannique au cinéma dans "Mourir peut attendre", 25e opus qui sort le mercredi 6 octobre en France. Initialement prévue en mars 2020, la sortie du film a été reportée à plusieurs reprises et repoussée au total de 18 mois, en raison de la pandémie de Covid-19.

Méconnu du grand public, la prise de rôle de Daniel Craig en tant que James Bond avait été plutôt mal accueillie en 2006 lors de "Casino Royale". Sam Mendes, réalisateur de Spectre (2015) avait lui-même admis qu’il pensait à l’époque que ce serait une « très mauvaise idée », avant d’admettre que Daniel Craig avait donné de la profondeur au rôle.

15 ans et cinq films plus tard, l’acteur britannique s’est imposé comme l’un des James Bond les plus marquants de la saga. Alors que Daniel Craig prend sa relève, testez-vos connaissances !