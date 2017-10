QUIZ - Êtes-vous incollable sur les pâtes ?

À l’occasion de la journée internationale des pâtes, célébrée ce mercredi partout dans le monde, Francebleu.fr vous propose de vous amuser avec vos plats adorés. Attention, les pâtes recèlent plus de surprises que ce que l’on croit !

Ce mercredi, on célèbre, partout dans le monde, la 19ème journée internationale des pâtes, baptisée "Pasta Day". Une journée qui devrait ravir la plupart d'entre nous, puisque le succès des pâtes, loin de se démentir, n'en finit plus de grandir : entre 1997 et 2016, la production de pâtes a augmenté de 57%, passant de 9,1 à 14,3 millions de tonnes, selon l'organisation internationale des pâtes (oui oui, ça existe). Alors, êtes-vous vraiment incollable sur les pâtes ? Francebleu.fr vous propose de vous tester avec ce quiz servi al dente !