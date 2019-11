QUIZ - Fan de La Reine des neiges ? Testez-vous !

Cinq ans après la sortie de "La Reine des Neiges", la suite sort ce 20 novembre dans les salles de cinémas françaises. Révisez et testez vos connaissances avant d'aller voir le film dans les salles obscures, grâce à notre quiz !

"La Reine des neiges 2" sort ce mercredi 20 novembre 2019 dans les salles obscures de France. Cinq ans après un premier opus, devenu le film d’animation le plus rentable de l’histoire avec plus de 1,2 milliard de recettes dans le monde en 2013, cette suite est très attendue par les jeunes (et moins jeunes !) fans.

L'idée d'en faire la suite est venue à son tandem de réalisateurs - Jennifer Lee et Chris Buck, à nouveau aux commandes -, après avoir sorti en 2015 le court métrage "La Reine des neiges: une fête givrée". Ce deuxième opus, qui se déroule trois ans après le premier, s'attache à l'histoire de la famille royale et à l'origine des pouvoirs d'Elsa.

Êtes-vous un spécialiste ?

France Bleu vous propose de tester vos connaissances sur le premier volet !

► Si vous êtes sur mobile et que le quiz ne s'affiche pas, cliquez ici.