QUIZ - Harry Potter fête ses 20 ans : connaissez-vous bien le sorcier le plus célèbre du monde ?

Le premier tome de la saga littéraire (puis cinématographique) Harry Potter est sorti il y a 20 ans, le 26 juin 1997. L'apprenti sorcier est devenu un phénomène mondial. Faites-vous partie de ses fans ? Si oui, ce quiz sera pour vous une formalité, même sans baguette magique.

Il y a tout juste vingt ans, le 26 juin 1997, l'écrivaine britannique J.K. Rowling publiait le premier tome d'Harry Potter après avoir essuyé une dizaine de refus d'éditeurs. Intitulé "Harry Potter à l'école des sorciers", il a été suivi par six autres romans, huit films, une pièce de théâtre et a donné lieu à des parcs à thème aux Etats-Unis et au Japon, à un parcours touristique en Ecosse, une exposition permanente dans les studios Warner Bros à Londres et une ribambelle de déclinaisons marketing.

Sept livres, huit films, et des milliards de dollars

Né dans l'esprit de l'auteure en 1990, lors d'un voyage en train entre Manchester et Londres, la saga raconte les aventures d'un jeune sorcier nommé Harry Potter et de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger à l'école de sorcellerie de Poudlard, dirigée par Albus Dumbledore. L'intrigue principale tourne autour du combat de Harry contre Lord Voldemort, un mage noir à la recherche de l'immortalité qui a assassiné les parents du garçon lorsqu'il était encore bébé.

Si elle compte sept livres, huit films ont été tirés de la saga, le dernier volume, "Harry Potter et les Reliques de la Mort", ayant été divisé en deux long-métrages. Au total, les sept volumes de la saga, traduits en 79 langues dans 200 pays, se sont vendus à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde (dont 28 millions en France) depuis le lancement de la série en 1997, selon l'éditeur britannique Bloomsbury. Selon des données du site www.statisticbrain.com datant de septembre 2016, les films ont rapporté dans le monde 7,2 milliards de dollars (6,5 milliards d'euros), les livres 7,7 milliards de dollars (6,9 mds d'euros) et les jouets dérivés 7,3 milliards de dollars (6,5 mds d'euros).

Lumos !

Et vous, êtes-vous fan de l'univers d'Harry Potter ? Voici 10 questions pour vous tester sur la saga. Et attention, pas de magie !