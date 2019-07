QUIZ - Le Roi Lion : à l'occasion de la sortie du remake, êtes-vous incollable sur le dessin animé culte ?

A l'occasion de la sortie ce mercredi du remake du Roi Lion, le célèbre dessin animé de Disney, France Bleu teste vos connaissances sur le film et ses personnages. En quelle année est-il sorti ? Comment le film devait s'appeler au départ ? Objectif : 15/15 !

On retombe en enfance ! Le Roi Lion version 2019 sort en salles ce mercredi en France. Simba, Nala et l'affreux Scar sont de retour sur nos écrans en images de synthèse, pour le bonheur des petits et des grands. L'histoire reste la même : dans la savane africaine, les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi, mais son oncle, Scar, a de bien sinistres projets...

Lors de sa sortie, le dessin animé a émerveillé des millions de personnes. Mais vous souvenez-vous des trois hyènes ? De la maman de Simba ? De la voix de Mufasa, le roi des lions ? France Bleu vous met au défi !