QUIZ - "Les Bronzés font du ski" fêtent leurs 40 ans : êtes-vous un spécialiste ?

"Les Bronzés font du ski" sont sortis il y a 40, le 21 novembre 1979. Le film est devenu un classique du cinéma français, côté comédie, et est très régulièrement diffusé sur les chaînes de télévision. Êtes-vous incollable ?

Le 21 novembre 1979, Jean-Claude Dusse, Popeye, Gigi et leurs amis dévalaient pour la première fois les pistes de Val d'Isère sur grand écran. "Les Bronzés font du ski" allait devenir une comédie française culte, dont le succès étonne toujours le réalisateur Patrice Leconte.

À sa sortie, le film marchera sans déchaîner les foules, faisant moins d'entrée que le premier volet (1,6 million). Mais il s'imposera au fil du temps et de ses nombreuses rediffusions à la télévision - 17 à ce jour, précise Patrice Leconte - comme l'un des incontournables de la comédie française, "propulsant avec un petit turbo", dit-il, sa carrière et celle des acteurs. Et vous, vous vous revendiquez spécialiste ? Testes-vous avec notre quiz.