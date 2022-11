Quoi faire dans les Alpes-Maritimes ce week-end des 4, 5 et 6 novembre 2022 ?

Ciné Récré à Nice, le cinéma à 3€

Les 05, 06, 12 et 13 novembre 2022, la Ville de Nice, en partenariat avec l’ensemble des salles de cinéma de la ville, vous invite à participer à la 13e édition de Ciné Récré, la Fête du cinéma pour les enfants ! Pendant deux week-ends, Ciné Récré propose, dans tous les cinémas de Nice, une programmation spécialement conçue pour le jeune public de 3 à 12 ans : de l’humour, de l’aventure, du rêve et de la magie avec 7 avant-premières et plus de 38 films mais surtout un billet à un tarif unique de 3€ pour tous (uniquement pour les films et horaires indiqués dans le programme).

Avant-premières : Ernest et Célestine : le voyage en Charabie (dès 6 ans) :

Ernest a cassé son violon. Pour le réparer, une seule solution : partir en Charabie à la rencontre d’Octavius le luthier.

- Cinéma Rialto :

Samedi 5 novembre à 16h et Dimanche 6 novembre à 16h

- Cinéma Pathé Lingostière

Samedi 12 novembre à 14h et Dimanche 13 novembre à 16h

- Cinéma Pathé Masséna

Dimanche 13 novembre à 13h15

- Cinéma Pathé Gare du Sud

Samedi 12 novembre à 13h15

- Cinéma Megarama Nice Vauban

Dimanche 6 novembre à 14h

Avant-première : Un hérisson dans la neige (dès 3 ans)

- Cinéma Rialto

Samedi 12 novembre à 11h et Dimanche 13 novembre à 11h

Avant-première : Opération Père Noël (dès 3 ans)

William est habitué à tout obtenir de ses parents. Cette année, il demande comme cadeau… Le Père Noël en personne !

- Cinéma Rialto :

Samedi 12 novembre à 11h et 15h30 et Dimanche 13 novembre à 11h et 15h30

- Cinéma Pathé Lingostière

Samedi 12 novembre à 11h et Dimanche 13 novembre à 14h

- Cinéma Pathé Masséna

Samedi 5 novembre à 12h45 et Dimanche 6 novembre à 10h15

- Cinéma Pathé Gare du Sud

Samedi 5 novembre à 10h15 et Dimanche 6 novembre à 12h15

Avant-première : Enzo le Croco (dès 5 ans)

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle vie. Mais tout change quand il découvre Enzo, le crocodile qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.

- Cinéma Variétés

Samedi 5 novembre à 13h40 et Dimanche 6 novembre à 15h30

- Cinéma Megarama

Dimanche 6 novembre à 11h et Dimanche 13 novembre à 16h

Avant-première : Le Royaume des étoiles (dès 6 ans)

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ?

- Cinéma Variétés

Samedi 5 novembre à 15h50 et Dimanche 6 novembre à 13h40

- Cinéma Pathé Gare du Sud

Samedi 5 novembre à 15h15

- Cinéma Pathé Masséna

Dimanche 6 novembre à 15h15

- Cinéma Megarama

Samedi 5 novembre à 14h et Dimanche 13 novembre à 11h

Avant-première : Noël avec les Frères Koalas (dès 3 ans)

Penny le pingouin est blessée, elle doit renoncer à venir fêter Noël en Australie. Qu’à cela ne tienne, ses amis, les Frères Koalas, vont traverser l’océan à bord de leur petit avion pour venir la chercher !

- Cinéma Variétés

Samedi 12 novembre à 10h40 et Dimanche 13 novembre à 13h40

Mais c'est aussi l'occasion de revoir en famille des films cultes à la Cinémathèque de Nice :

Les 5, 6, 12 et 13 novembre la cinémathèque de Nice propose des séances spéciales avec la rediffusion de films qui ont marqué votre enfance comme E.T l'extraterrestre, Gremlins, Le monde de Narnia...

Le programme complet de "Ciné Récré" est ICI

La fête de la châtaigne d'Isola

Samedi 5 et dimanche 6 novembre c'est la 54ème édition de la fête de la châtaigne Comme chaque année, petits et grands, vous allez pouvoir profiter des animations et des festivités dans tout le village :

Samedi à 21h45 un feux d’artifices et un bal (sous chapiteau)

Dimanche à partir de 10h des animations folkloriques, des producteurs et artisans locaux, repas et baleti/concert (14h30)

Une première à l'Opéra de Nice

Vendredi 4 novembre à 20h et dimanche 6 novembre à 15h, l'Opéra de Nice co-produit pour la première fois avec le Metropolitan Opera House de New-York l'ouvre de Vincenzo Bellini "LA SONNAMBULA" Rolando Villazon revisite avec tendresse ce grand classique du belcanto et vous réserve quelques surprises. Faut dire que l'histoire est cocasse : une jeune fille atteinte de somnambulisme voit son fiancé l’abandonner quand elle se retrouve, à la suite d’une crise nocturne, dans la chambre d’un autre homme. Cette nouvelle "Sonnambula" sera en outre l’occasion d’une coproduction avec trois institutions parmi les plus prestigieuses de la scène lyrique internationale : le Metropolitan Opera de New York, le Semperoper de Dresde et le Théâtre des Champs-Élysées !

Michel Onfray à l'Opéra samedi

Le philosophe, écrivain, essayiste Michel Onfray donne une conférence à l'Opéra de Nice à 15h. C'est gratuit.

La 39ème foire aux santons de Mouans-Sartoux débute ce vendredi 4 novembre et c'est toujours gratuit !

Une exposition - vente culte dans les Alpes-Maritimes ouverte tous les jours (du vendredi 4 novembre jusqu'au 24 décembre de 14h à 18h) à la médiathèque – cinéma La Strada de Mouans-Sartoux dont l'entrée est gratuite.

La Foire aux santons de Mouans-Sartoux est la plus ancienne et la plus importante foire du département des Alpes-Maritimes.

Elle accueille chaque année plus de 8 000 visiteurs et 22 santonniers de Provence

Le Bord de mer piéton de Villeneuve-Loubet à Antibes

Ce dimanche 6 novembre c'est le 1er dimanche du mois, c'est donc balade sur le bord de mer sans les voitures ! De 8h à 17h entre Villeneuve-Loubet Marina et Antibes.

Le spectacle de Chantal Goya "Sur la route enchantée" à Nice

Retrouvez ce dimanche au Palais Acropolis à Nice à 14h30 le grand ballet de Polichinelle, Bécassine, le Chat Botté, Snoopy, Pandi-Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup… et même Guignol pour un merveilleux spectacle plein d’émotions.

L'expo "Dinosaurs World" à Cannes

Il s'agit d'une exposition unique en France avec des animations et des jeux pour les enfants à partir de 3 ans. 30 dinosaures grandeur nature et en mouvement avec effets sonores et ambiance du Jurassique. Un quiz est donné aux enfants à l’entrée pour apprendre des tas de choses sur les dinosaures pendant la visite et gagner un diplôme du petit paléontologue. Un atelier de fouille archéologique pour partir sur la piste des dinosaures et retrouver des fossiles. Une séance de caresses au petit tricératops de Jurassic World. Et un simulateur 8D avec des sièges qui bougent pour s’immerger dans le film « Sur la terre des dinosaures ».

Sur le parking du stade Pierre de Coubertin de Cannes jusqu'au dimanche 06 novembre 2022 de 14h à 18h. Ouverture supplémentaire en matinée de 10h00 à 12h30 uniquement le samedi et dimanche