Corse : premier week-end déconfiné... mais toujours surveillé

Que peut-on faire ou ne pas faire ce week-end ? Peut-on se déplacer et pratiquer des activités de plein air ? Oui, mais... La fin du confinement ne signifie pas liberté totale. Des règles sont à respecter, et notamment les plages restent interdites.

Finies les journées cloitrées à la maison et les sorties limitées à un heure, dans un rayon d'un kilomètre. On peut se déplacer désormais jusqu'à 100 km à vol d’oiseau, autrement dit en ligne droite, et passer d'un département à l'autre à partir de son lieu de résidence. Un simple justificatif de domicile suffit en cas de contrôle. On peut dépasser cette zone des 100 kilomètres, mais à condition de justifier d’un motif professionnel ou familial impérieux. Une attestation est obligatoire. D'un point de vue pratique, la distance à vol d'oiseau qui est prise en compte, et non pas celle parcourue sur la route, peut se mesurer sur des sites de géolocalisation comme Geoportail.

C'est pour beaucoup la grosse déception de ce week-end : les plages restent interdites

Les fêtes entre amis sont autorisées, dans le respect des distances sanitaires. Il est conseillé toutefois d'éviter les bises et les poignées mains lors des retrouvailles. Autorisées aussi le sport et les randonnées, mais là encore pas plus de 10 personnes, toujours dans le respect des distances sanitaires. Et pas sur les sentiers littoraux, pas en bord de mer. C'est pour beaucoup la grosse déception de ce week-end : les plages restent interdites. Les discussions sur ce point reprendront lundi entre les maires et les préfectures. Des décisions seront prises au cas par cas, selon la taille des plages et leur emplacement. Les baigneurs devront patienter encore un peu. Au final, plus de liberté, mais toujours surveillée.