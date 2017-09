Radio Kutzu reçoit Didier Borotra, ancien Maire de Biarritz

Venu présenter son livre "La Renaissance de Biarritz, ses vrais acteurs" , Didier Borotra a découvert l'espièglerie des Kutzu de Thierry Duchadeuil

La rentrée de "Radio Kutzu" se fait en fanfare. Le dicton dit "ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace". Avec 50 ans de vie politique, Didier Borotra a répondu à de très nombreuses questions et participé à de multiples émissions mais jamais une comme "Radio Kutzu".

Lui faire écouter "Oh Marie" de Johnny pour évoquer les Marie, Père et Fille ou le générique de "Marie Pervenche" pour l'affaire des P.V., oui ! Ils ont osé ! Tout cela avec bonne humeur et une seule envie : vous divertir.

Les Kutzu pour cette 1ère émission de la rentrée: Maialen, Pampi Laduche, Gabi Etchart et Gérard Luc